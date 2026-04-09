Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı”, bu akşam ekranlara geliyor. Most Production tarafından hazırlanan dizi, hem güçlü senaryosu hem de yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler ise Halef 28. bölüm tek parça full HD nereden izlenir merak ediyor.

HALEF OYUNCULARI

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosu tamamen özgün bir hikâyeye dayanıyor. Herhangi bir yapımdan uyarlanmayan Halef: Köklerin Çağrısı, seyirciyi köklere dönüş, geçmişle hesaplaşma ve kaderle yüzleşme üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

HALEF 28. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLENEBİLİR Mİ?

Halef dizisinin tüm bölümleri NOW platformu üzerinden tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izlenebiliyor. Yayın günlerinde platform üzerinden yeni bölümlere ulaşmak mümkün.

HALEF DİZİSİ KONUSU

Hikâye, İstanbul’da başarılı bir cerrah olarak yaşamını sürdüren Serhat’ın, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü Urfa’ya dönüşüyle başlıyor. Serhat, burada hem ailesinin gizli kalmış sırları hem de geçmişinin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Urfa’da kan davaları, gelenekler ve karmaşık ilişkiler arasında sıkışan Serhat; bir tarafta İstanbul’daki eşi Melek, diğer tarafta Urfa’daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalıyor. Dizi; modern hayatla geleneksel değerlerin çatışmasını, aile bağları ile bireysel özgürlük arasındaki mücadeleyi güçlü bir dramatik anlatımla ekrana taşıyor.

HALEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız’ın annesi Ayten, Urfa’ya gelişiyle beraber heybesinde sakladığı pek çok gizemi de beraberinde getirir. Ancak bu sırlar eşliğinde Yıldız’ın geleceğine dair kurduğu planlar hiç de iyi niyetli değildir. Nihayet annesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Yıldız ise; Ayten ve Sultan arasında kurulan sinsi çıkar ortaklığının asıl kurbanı seçildiğinden henüz habersizdir.

Ayten’in Urfa’ya gelmesi sadece Yelduran Konağı’nı değil, Kordağlı Konağı’nı da etkilemiştir.

Serhat’ın, Ziyan Ağa’nın cezasını çekmesi için Salim’e ifade verdirip onu içeri attırması, Kordağlı Konağı’nda bir otorite boşluğuna sebep olur. Dalyan ve Aşır’ın iktidar mücadelesi içinde bebeğinin tehlikede olduğunu hisseden Melek’in önünde ise iki seçenek vardır: Ya Serhat’ın himayesi altında Yelduran Konağı’na geri dönecek ya da Yıldırım’ın ona yaptığı teklifi kabul edecektir. Diğer yandan kimsenin istemediği Aşır ve Hicran aşkı, artık sinsi entrikaların değil, doğrudan kurşunların hedefi olacaktır.

HALEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor. Urfa’nın tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri, aile dramıyla harmanlanarak izleyiciye aktarılıyor. Tanıtım görüntülerindeki atmosfer, dizinin hikâyesine ayrı bir derinlik katıyor.

HALEF KARAKTERLERİ

BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen): İstanbul’da başarılı bir cerrahtır. Doğduğu topraklara döndüğünde hem ailesiyle hem geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalır.

• Melek (Aybüke Pusat): Serhat’ın İstanbul’daki eşidir. Urfa’ya gelişiyle dengeleri değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz): Serhat’ın, aileler arasındaki kan davasını bitirmek için dini nikâhla evlendirildiği genç kadındır.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever): Ailenin güçlü lideridir, Serhat’ın dönüşüyle birlikte dengeleri korumaya çalışır.

• Onur Bilge: Urfa’daki aile çatışmalarında etkin bir karakterdir.

• Sezin Bozacı: Geleneksel değerleri savunan bir kadın figürüdür.

• Mazlum Çimen: Urfa’nın köklü ailelerinden birine bağlı güçlü bir isimdir.

• Benian Dönmez: Aile büyüklerinden biridir, kuşak çatışmalarını yansıtır.

• Hakan Salınmış: Kanaat önderi konumundaki nüfuzlu bir karakterdir.

• Birgül Ulusoy: Geleneksel rollerle kişisel arzuları arasında kalan bir karakterdir.

• Eren Demircan: Aile içindeki çatışmalarda rol oynayan genç bir karakterdir.

Kadroda ayrıca Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz ve Ceyda Ceren Edis gibi isimler de yer almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhat’ın, Yıldız’ın annesine ulaşabilmesinin tek yolu olan Salim’e, Ziyan ve Akif’in kurduğu planla araba çarpmasıyla tüm dengeler altüst olur. Bu gelişme, Serhat’ı Yıldız’ın annesine ulaşabilmek için yeni bir ismin izini sürmeye iter. Ancak Melek’in yönlendirmesiyle Ziyan’ın da bu takibe dahil olması, olayları giderek içinden çıkılmaz bir hale getirir. Bu tehlikeli kovalamaca sırasında Serhat’ı, hiç ummadığı büyük sürprizler beklemektedir.

Diğer tarafta ise her iki konakta da gerilim yüksektir. Melek’in Kordağlı Konağı’na girişi, yeni iktidar savaşlarının fitilini ateşler. Yıldız’ın, Yelduranların aile yadigârı yüzüğü takması Sultan’ın büyük gazabına neden olurken, Serhat artık Yıldız’a yapılan eziyetlere daha fazla tahammül edemez.