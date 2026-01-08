Hakkari okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Uyarısı: Cuma Günü Tipi ve Buzlanmaya Dikkat

Hakkari'de Perşembe günü çok bulutlu hava etkili olurken, gece yarısından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre Cuma günü kent genelinde kar yağışı kuvvetlenerek yoğun kar şeklinde görülecek. Rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesiyle birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Perşembe günü 12.00–24.00 saatleri arasında Hakkari'de çok bulutlu hava hâkim olurken sıcaklık -1 ile -3 derece arasında seyredecek. Gece yarısından sonra kar yağışının başlaması ve sabaha karşı etkisini artırması öngörülüyor. Rüzgâr hızının yer yer saatte 40 kilometreyi aşması bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı Hakkari genelinde etkili olacak. 12.00–21.00 saatleri arasında yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklık -4 ile -2 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulunuyor.

5 Günlük Tahmin: Kar Yağışı Devam Edecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Hakkari'de önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek. Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı geçerken, Pazar günü sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri de kar yağışı devam edecek.

Yetkililer, sürücüleri zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça yoğun kar yağışı sırasında dışarı çıkmamaları istendi.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.