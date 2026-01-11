Hakkari okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Hakkari'de yarın okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari Hava Durumu Raporu: Yüksek Rakımda Kar ve Dondurucu Ayaz Alarmı

Türkiye'nin en sarp coğrafyasına sahip illerinden biri olan Hakkari, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren kış mevsiminin en çetin günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, kentte beş gün boyunca yoğun kar yağışı ve ekstrem soğuk hava dalgası etkili olacak. 12 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan kar yağışı, şehir merkezinde hayatı yavaşlatırken yüksek rakımlı ilçelerde ve geçitlerde ulaşımın tamamen durma noktasına gelmesine neden olabilir. Pazartesi günü en düşük sıcaklığın eksi 3, en yüksek sıcaklığın ise 1 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkmasıyla birlikte hissedilen soğuk çok daha dondurucu bir hal alacak.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının şiddetini artırarak devam edeceği öngörülüyor. Özellikle Şemdinli ve Çukurca hattında kar kalınlığının önemli ölçüde artması beklenirken, şehir merkezinde termometrelerin gündüz dahi eksi değerlerde kalacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı kaçınılmaz hale gelecektir. Geçmiş yılların verileri incelendiğinde, Hakkari'de Ocak ayı ortalarında eksi 20 derecenin altında ekstrem soğukların yaşandığı bilinmektedir. Bu hafta yaşanacak olan soğuk dalgasının da bu rekor değerlere yaklaşabileceği uyarısı yapılmaktadır.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde yağışların yer yer etkisini azaltması ancak dondurucu ayazın şiddetlenmesi bekleniyor. Gökyüzünün parçalı bulutlu olduğu saatlerde dahi güneşin ısıtma etkisinin hissedilmeyeceği, dondurucu bir rüzgarın şehir genelinde hakim olacağı belirtiliyor. 16 Ocak Cuma gününe gelindiğinde ise yeni bir kar yağışlı sistemin bölgeye giriş yapması tahmin edilmektedir. Bu beş günlük süreçte vatandaşların özellikle çığ riski bulunan bölgelerden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hayvancılıkla uğraşanların dondurucu soğuklara karşı önlem almaları hayati önem taşımaktadır. Hakkari Valiliği ve belediye ekiplerinin karla mücadele için teyakkuzda olduğu bildirilmiştir.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.