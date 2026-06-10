Hakimler ve Savcılar Kurulu Atamaları (TAM LİSTE) 10 Haziran 2026 Hakim ve savcı atama isim listesi

10 Haziran tarihli Resmî Gazete sayısı, özellikle yargı alanında yayımlanan atama kararları ve kamu kurumlarına ilişkin düzenlemelerle dikkat çekti. Hukuk camiası başta olmak üzere kamu personeli ve vatandaşlar, yayımlanan kararların detaylarını yakından takip etmeye başladı. Günün öne çıkan başlığı ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararı oldu. 0 Haziran 2026 Hakim ve savcı atama isim listesi haberimizde.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ATAMALARI

10 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de en çok dikkat çeken başlıklardan biri Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan atama kararı oldu. Yargı teşkilatında görev değişikliklerini içeren bu tür kararlar, adli yapının işleyişi açısından kritik önem taşımaktadır.

Söz konusu atama kararı, yargı mensuplarının görev yerlerinde yapılan değişiklikleri ve yeni görevlendirmeleri kapsamaktadır. HSK tarafından alınan bu tür kararlar, yargı sisteminde görev dağılımının güncellenmesini ve ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılmasını amaçlar.

Bu kapsamda yayımlanan karar, Resmî Gazete aracılığıyla yürürlüğe girmiş ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştır. Atama listesi, ilgili görsel içerik olarak ayrıca sunulmaktadır.

10 HAZİRAN 2026 HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ

RESMÎ GAZETE’DE YER ALAN DİĞER KARAR VE DÜZENLEMELER

10 Haziran tarihli Resmî Gazete sayısında yalnızca yargı atamaları değil, farklı kurumları ilgilendiren idari düzenlemeler de yayımlandı.

Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında dikkat çeken düzenlemeler arasında üniversitelere ilişkin yönetmelik değişiklikleri yer aldı. Bu kapsamda:

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair düzenleme yayımlandı.

Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yer aldı.

Bu düzenlemeler, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari işleyişine yönelik güncellemeleri içermektedir.