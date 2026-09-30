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Hakan Daltaban kimdir, Hakan Daltaban Beşiktaş'ta görevi ne, ikinci başkan mı?

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Hakan Daltaban kimdir, Hakan Daltaban Beşiktaş'ta görevi ne, ikinci başkan mı?
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Beşiktaş camiasının tanınan isimlerinden Hakan Daltaban, son günlerde futbol gündemini hareketlendiren gelişmelerin ardından en çok merak edilen isimler arasına girdi. Sosyal medyada ve arama motorlarında adı yoğun şekilde aranan Daltaban hakkında pek çok soru gündeme geliyor. Peki, Hakan Daltaban kimdir, Beşiktaş'ta görevi ne? İşte Hakan Daltaban'ın hayatı, kariyeri ve siyah-beyazlı kulüpteki rolüne dair merak edilen tüm detaylar...

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler, Beşiktaş'ın yönetim kadrosundaki isimleri de yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bu isimlerin başında gelen Hakan Daltaban, kulüpteki konumu ve geçmişiyle futbolseverlerin dikkatini çekiyor. "Hakan Daltaban kimdir, Beşiktaş'ta görevi ne?" sorusu yanıt ararken, Daltaban'ın siyah-beyazlı camiadaki yeri ve kariyer yolculuğu da merak konusu oldu. İşte Hakan Daltaban hakkında bilinmesi gerekenler...

HAKAN DALTABAN KİMDİR?

Hakan Daltaban, 1967 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane'nin köklü ailelerinden birine mensup olan Daltaban, enerji sektöründeki girişimleriyle tanınan bir iş insanı. Evli ve iki çocuk babası olan Daltaban, iş dünyasındaki birikimini uzun yıllardır Beşiktaş'a olan bağlılığıyla birleştiriyor.

HAKAN DALTABAN'IN EĞİTİM HAYATI

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Hakan Daltaban, aldığı işletme eğitimini ilerleyen yıllarda iş hayatındaki yöneticilik kariyerine taşıdı.

İŞ HAYATI VE KARİYERİ

Kariyerini enerji alanında şekillendiren Hakan Daltaban, IBT Solar ve Solino şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Özellikle yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Daltaban, uluslararası şirketlerde hayata geçirdiği önemli girişimlerle sektörün dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

HAKAN DALTABAN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ GÖREVİ NE?

Hakan Daltaban, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün İkinci Başkanı olarak görev yapıyor. Serdal Adalı'nın başkanlığa seçildiği kongrede Adalı'nın listesinde yer alan Daltaban, yeni yönetimde ikinci başkanlık koltuğuna oturdu. Kulübün resmi yönetim sayfasında da Serdal Adalı'nın ardından ikinci başkan olarak listelenen Daltaban, siyah-beyazlı kulübün en etkili yöneticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle transfer süreçlerinde aktif rol üstlenen Daltaban, Wilfred Ndidi transferinde emeği geçen isimlerin başında gösterildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEKİ GEÇMİŞİ

Hakan Daltaban'ın Beşiktaş yönetimiyle bağı yeni değil. Daltaban, daha önceki dönemde de kulübün yönetim kurulunda yer aldı ve Vodafone Park ile derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Kendisini "tribünlerden gelen biri" olarak tanımlayan Daltaban, camiayı yakından tanıyan isimlerden biri olarak biliniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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