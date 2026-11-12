Hakan Çalhanoğlu neden yok, neden oynamıyor, Türkiye Belçika maçında Hakan Çalhanoğlu sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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İlk 11'in açıklanmasının ardından futbolseverler "Hakan Çalhanoğlu neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" ve "Oyuna girecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Belçika maçındaki durumuna dair tüm detaylar.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye-Belçika maçına yedek kulübesinde başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli takımın başındaki ilk maçında tecrübeli orta saha oyuncusunu ilk 11'de görevlendirmedi. Çalhanoğlu'nun yedek başlamasının teknik bir tercih olduğu değerlendiriliyor. Konuya ilişkin teknik heyetten resmi bir açıklama ise yapılmadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Hayır, Hakan Çalhanoğlu'nun Belçika maçı öncesinde sakatlık yaşadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Milli futbolcu, maç kadrosunda yer alıyor ve yedek kulübesinde bekliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEZALI MI?

Hayır, Hakan Çalhanoğlu'nun Belçika maçında cezalı durumu bulunmuyor. Tecrübeli oyuncunun ilk 11'de yer almamasının kart cezasıyla bir ilgisi yok.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Hakan Çalhanoğlu, Belçika maçının kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, maçın gidişatına ve Sergen Yalçın'ın tercihine göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olabilir.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYUNA GİRECEK Mİ?

Çalhanoğlu'nun oyuna girip girmeyeceği, karşılaşmanın seyrine göre netleşecek. Oyun kurulumundaki becerisi ve duran top etkinliğiyle bilinen tecrübeli orta saha, milli takımın skor ihtiyacı duyması halinde ikinci yarıda sahaya çıkabilir.

BELÇİKA MAÇINDA KAPTAN KİM?

Hakan Çalhanoğlu'nun yedek başlamasıyla birlikte A Milli Takım'ın Belçika maçındaki kaptanlığını Merih Demiral üstlendi.

TÜRKİYE'NİN BELÇİKA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Takım, Belçika karşısına şu 11'le çıktı: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994'te Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine Karlsruhe'de başlayan Çalhanoğlu, ardından Hamburg ve Bayer Leverkusen formalarını giydi. İtalya'da Milan ve Inter'de forma giyen milli futbolcu, Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşadı. Uzun yıllardır A Milli Takım'ın kaptanlığını yapan Çalhanoğlu, duran toplardaki etkinliği ve uzaktan attığı gollerle tanınıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.