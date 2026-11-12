Hacı Yakışıklı kimdir? tv100'deki programlarına neden son verildi?

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Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'teki saygı duruşunu eleştiren gazeteci Hacı Yakışıklı, Tv100'deki programlarından oldu. Kanalın Yakışıklı ile yollarını ayırdığı 12 Kasım 2026'da duyuldu.

Paylaşıma tepki gösterenler arasında MHP'li bir milletvekili de vardı.

HACI YAKIŞIKLI 10 KASIM'DA NE DEDİ?

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım 2026'da X hesabından anma törenlerindeki saygı duruşuna karşı çıktı: "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır." Paylaşım kısa sürede tepki topladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, paylaşımı alıntılayarak yanıt verdi: "Siz buna cebir ve dayatma diyorsanız, biz buna bağımsızlığımızın mimarına minnet diyoruz." Ersoy, Atatürk sevgisinin kimsenin iznine ya da siyasi konjonktüre bağlı olmadığını da söyledi.

HACI YAKIŞIKLI TV100'DEN NEDEN AYRILDI?

Hacı Yakışıklı'nın Tv100'deki programlarına, 10 Kasım paylaşımının ardından büyüyen tepkiler üzerine son verildi. Yakışıklı, Aralık 2022'den beri kanalda yazı ve televizyon çalışmalarını sürdürüyordu.

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

Hacı Yakışıklı, gazeteci, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu. Meslek hayatının yaklaşık 20 yılını Yeni Akit'te geçirdi, gazetenin Ankara temsilciliğini yaptı ve 2022'nin sonunda Tv100'e geçti.

HACI YAKIŞIKLI NERELİ?

Hacı Yakışıklı Kayserili; 1981'de Kayseri'de doğdu. İlkokulu İzmir, Mersin ve Kayseri'de okudu.

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi'nin Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de bitirdi.

HACI YAKIŞIKLI HANGİ GAZETEDE ÇALIŞTI?

Hacı Yakışıklı, Haziran 2003'te Yeni Akit'te işe başladı ve gazetenin çeşitli birimlerinde çalıştı. İlk köşe yazısı 14 Haziran 2013'te yayımlandı. 5 Ocak 2017'de Yeni Akit Ankara Temsilcisi oldu.

Kasım 2022'de gazeteden ayrıldığını duyurdu, bir ay sonra tv100 kadrosuna katıldı.

HACI YAKIŞIKLI EVLİ Mİ?

Hacı Yakışıklı evli ve dört çocuk babası.