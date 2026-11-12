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İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da 2019'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında, aralarında ev arkadaşlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olayın ardından Çekmeköy'deki ormanlık alana gittiği belirlenince bölgede kadavra köpekleriyle arama yapıldı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, – İstanbul'da 2019 yılında 21 yaşındaki Sefa Soyalp'in kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda, o dönemde birlikte yaşadığı ev arkadaşı Sırojiddin A. ve Ahmet P.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Sırojiddin A.'nın kaybolma olayının ardından araçla ormanlık alana gittiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, 2019 yılından bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'i bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, Soyalp ve kız arkadaşının 2019 yılında İstanbul'a geldikten sonra Ümraniye'de bulunan bir çanta imalathanesinde Sırojiddin A. ve Ahmet P. ile tanıştıkları belirlendi. Sefa Soyalp ile Sırojiddin A.'nın aynı yıl 16 Ağustos'ta birlikte yaşamaya başladıkları tespit edildi.

Soyalp'in kaybolmadan bir gün önce Özbekistan uyruklu Umıda E. ile görüştüğü, bu kişinin Gani C.E. tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği, aynı gün Sırojiddin A. ile de irtibat kurduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayda adı geçen şüphelilerin HTS kayıtlarını incelemesi sonucunda, şüphelilerin o tarihte verdikleri ifadelerin telefon kayıtlarıyla uyuşmadığı tespit edildi. Ayrıca Sırojiddin A.'nın, Sefa Soyalp'in kaybolmasından hemen sonra gece saatlerinde taksiyle Çekmeköy'deki ormanlık alana gittiği belirlendi. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

ORMANDA ARAMA YAPILDI

Sefa Soyalp'in öldürülüp parçalandıktan sonra Çekmeköy Mesire Alanı'ndaki ormanlık alana atıldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, şüpheli Sırojiddin A.'nın olayın ardından araçla bölgeye geldiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, 2 hassas burunlu kadavra köpeği eşliğinde ormanlık alanda arama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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