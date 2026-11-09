HABAŞ patlama SON DAKİKA! İzmir Aliağa HABAŞ’ta neden patlama oldu, kaç yaralı var, ölü var mı?

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevrede paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamada 10'dan fazla işçinin yaralandığına ilişkin bilgiler paylaşılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Patlamanın nedeni ve olayın bilançosuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Peki, İzmir Aliağa HABAŞ'ta neden patlama oldu, kaç yaralı var, ölü var mı? İşte son gelişmeler...

HABAŞ FABRİKASINDA NEDEN PATLAMA OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın kesin nedeni henüz açıklanmadı. İlk haberlerde patlamanın fabrikanın çinko bölümünde yaşandığı öne sürülürken, HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde de patlama meydana geldiği bilgisi aktarıldı.

Şiddetli patlamanın ardından fabrika bünyesinde yangın çıktı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin yapılması bekleniyor.

HABAŞ PATLAMASINDA KAÇ YARALI VAR?

HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 10'dan fazla işçinin yaralandığı yönünde bilgiler paylaşıldı. İşçilerin aktardığı bilgilere dayandırılan haberlerde, fabrikada mahsur kalan çalışanların da bulunduğu öne sürüldü. Ancak yaralıların kesin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir sayı açıklanmadı.

BÖLGEDEN YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Patlamanın ardından fabrikada başlayan yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ve güvenlik ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde arama-kurtarma ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanların çevreden ve uzak noktalardan görüldüğü bildirildi. Ekiplerin tesisteki müdahale ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN HABAŞ PATLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı. Yaralıların hastanelere sevk edildiğini belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."

HABAŞ PATLAMASINDA ÖLÜ VAR MI?

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin bulunduğu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından da doğrulandı. Ancak olayda hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.