Güney Kıbrıs'ta neler oluyor, İran Güney Kıbrıs'a mı saldırdı? SON DAKİKA! İngiliz üssüne İHA saldırısı mı yapıldı, neden?

Doğu Akdeniz'de gece yarısı yaşanan gelişme bölgeyi alarma geçirdi. Patlama sesleri, peş peşe kalkan savaş uçakları ve "İHA saldırısı" iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde ne oldu, hedef kimdi, mesaj kime verildi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNEY KIBRIS'TA NELER OLUYOR?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan RAF Akrotiri üssünde gece yarısı patlama sesleri duyuldu. Patlamanın ardından burada konuşlu bazı savaş uçakları havalandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.

Açıklamada bölgedeki kuvvet korumasının en üst düzeyde olduğu ve üs personelinin kendilerini savunmak için karşılık verdiği belirtildi. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini duyurdu. Güvenlik protokollerinin devreye alındığı ve İngiliz makamlarıyla koordinasyon halinde sürecin takip edildiği aktarıldı.

İRAN GÜNEY KIBRIS'A MI SALDIRDI?

Saldırıyı gerçekleştiren tarafın İran olduğuna dair doğrudan bir açıklama bulunmuyor. Olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde meydana geldi. İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdiği belirtiliyor. Ancak Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik saldırının İran tarafından yapıldığına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İNGİLİZ ÜSSÜNE İHA SALDIRISI MI YAPILDI?

İngiltere Savunma Bakanlığı, Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının hedefi olduğunu açıkladı. GKRY Hükümet Sözcüsü de olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar oluştuğunu bildirdi.

İNGİLİZ ÜSSÜNE NEDEN İHA SALDIRISI YAPILDI?

Olayın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bir süreçte yaşandığı belirtildi. Gelişme, bölgedeki gerilimin Doğu Akdeniz'e yayılma riski çerçevesinde değerlendiriliyor.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

Akrotiri Üssü'nde gece yarısı patlama sesleri duyuldu ve bazı savaş uçakları havalandı. İngiltere üs personelinin karşılık verdiğini açıkladı. GKRY patlamanın İHA kaynaklı olduğunu ve sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi. GKRY Milli Güvenlik Kurulu'nun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile istişare halinde olduğu ve İngiltere ile koordinasyon içinde sürecin takip edildiği duyuruldu. Gelişmeler yakından izleniyor.