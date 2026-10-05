Güney Kıbrıs Letonya maçı hangi kanalda, Güney Kıbrıs Letonya maçı nereden izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde günün erken saatlerinde oynanacak Güney Kıbrıs- Letonya karşılaşması, futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Grubunda puan hanesini artırmak isteyen iki ekibin zorlu mücadelesi öncesinde "Güney Kıbrıs- Letonya maçı canlı izle, maç hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri haberimizde.

GÜNEY KIBRIS-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Güney Kıbrıs ile Letonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın bilgisi de netlik kazandı. Güney Kıbrıs-Letonya mücadelesi için Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalında yayın planlanmadı. Bu nedenle maç, Türkiye'deki izleyiciler için televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilemeyecek.

GÜNEY KIBRIS-LETONYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın Türkiye'de yayın hakkını alan bir kanal bulunmadığı için maç, yerli platformlardan canlı izlenemeyecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın gelişmelerini canlı skor siteleri ve resmi UEFA kanalları üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olma ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesinde fayda var.

GÜNEY KIBRIS-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Güney Kıbrıs-Letonya karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinin ya da yayın programının resmi makamlarca değiştirilebileceği göz önünde bulundurularak, futbolseverlerin son duyuruları takip etmesi öneriliyor.

GÜNEY KIBRIS-LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Güney Lefkoşa'da bulunan GSP Stadyumu'nda oynanacak. Güney Kıbrıs milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Letonya ise deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE KRİTİK RANDEVU

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınav verecek. Güney Kıbrıs iç saha avantajını kullanarak kazanmak isterken, Letonya ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Güney Kıbrıs - Letonya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 19.00

Stadyum: GSP Stadyumu, Güney Lefkoşa

Yayın: Türkiye'de yayın yok