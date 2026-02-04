Gülşah Rojin Demir (Mama Gönül) kimdir, ne iş yapıyor? Gülşah Rojin Demir kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında tutuklanan ve sosyal çevrelerde "Mama Gönül" olarak tanınan Gülşah Rojin Demir kimdir, ne iş yapıyor? Gülşah Rojin Demir (Mama Gönül) kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GÜLŞAH ROJİN DEMİR (MAMA GÖNÜL) KİMDİR?

Gülşah Rojin Demir, kamuoyunda "Mama Gönül" lakabıyla anılan ve İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturma dosyalarına yansıyan bir isimdir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Demir'in adı, Raffles Otel'in VIP dairesinde gerçekleştirildiği iddia edilen uyuşturucu ve fuhuş partileriyle ilişkilendirildi. Demir'in bu dosyada "kadınları erkeklerle buluşturduğu" ve üzerinden maddi menfaat elde ettiği iddiaları yer alırken, kendisi bu suçlamaları reddetti.

Soruşturma dosyasında Demir'in sosyal çevrelerde organizasyon ve "bağlantı kurma" faaliyetleriyle anıldığı, farklı kişilerle ilişkilendirildiği iddiaları yer alıyor. Özellikle bazı üst düzey kamu görevlileriyle bağlantısına dair savunması, medyada geniş yankı buldu.

GÜLŞAH ROJİN DEMİR NE İŞ YAPIYOR?

Gülşah Rojin Demir'in resmî bir meslek kaydı veya kamuya açık profesyonel geçmişi açıklanmış durumda değil. Soruşturma belgelerine göre, Demir'in çeşitli sosyal çevrelerde organizasyon ve aracılık faaliyetleri yürüttüğü, bu nedenle "bağlantı kuran" bir isim olarak tanındığı iddia edildi.

GÜLŞAH ROJİN DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Demir'in yaşıyla ilgili resmî kamuya açık net bilgiler sınırlı durumda bulunuyor.

GÜLŞAH ROJİN DEMİR NERELİ?

Gülşah Rojin Demir'in aslen nereli olduğuna dair de soruşturma dosyalarında bilgiler bulunduğu iddia edilse de, bu bilgi resmî makamlarca kamuoyuna açık ve ayrıntılı biçimde açıklanmış değil.

KONUYLA İLGİLİ EK DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde uyuşturucu ve fuhuş partilerinin düzenlendiği iddiaları üzerine odaklandı. Soruşturmada adı geçen diğer kişiler arasında bazı tanınmış isimlerin de bulunduğu, telefon baz kayıtları ve tanık ifadeleri üzerinden delil toplandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında itirafçı ifadeleri, telefon baz kayıtları ve finansal hareketler gibi deliller dosyaya konuldu. Gülşah Rojin Demir ise verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmeyip "tenis dersi verdiğini" öne sürerek görüşmelerinin spor amaçlı olduğunu iddia etti. Bu savunma, soruşturmanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.