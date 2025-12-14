Gülşah Durbay kimdir, Gülşah Durbay hangi partiden seçilmişti?

Eğitim hayatı ve mesleki geçmişiyle dikkat çeken Durbay, siyasete atılmadan önce farklı alanlarda edindiği deneyimleri yerel yönetim vizyonuna yansıtan bir isim olarak bilinmektedir. Kadın, gençlik ve sosyal politika konularındaki çalışmaları, onu klasik belediyecilik anlayışının ötesine taşıyan başlıca unsurlar arasında yer almaktadır.

GÜLŞAH DURBAY'IN EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Gülşah Durbay'ın eğitim hayatı, sosyal bilimler ve kamu yönetimi ekseninde şekillenmiştir. Üniversite eğitimi sürecinde toplumsal konulara ilgi duyan Durbay, bu dönemde sivil toplum faaliyetlerine de aktif olarak katılmıştır. Mezuniyetinin ardından özel sektörde ve çeşitli sosyal projelerde görev alarak saha deneyimi kazanmıştır.

Mesleki yaşamı boyunca kadın hakları, sosyal eşitlik, yerel kalkınma ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerde yer alan Durbay, bu birikimini siyaset sahnesine taşımıştır. Özellikle yerel sorunlara hâkimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı, siyasi kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamasında etkili olmuştur.

SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Gülşah Durbay'ın siyasi kariyeri, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başlamıştır. Parti içinde farklı kademelerde görev alan Durbay, örgüt çalışmalarındaki aktifliği ve saha performansıyla kısa sürede dikkat çekmiştir. Yerel siyasete olan ilgisi, onu belediye başkanlığı hedefi doğrultusunda öne çıkaran temel faktörlerden biri olmuştur.

CHP'nin yerel yönetimlerde genç ve kadın adaylara verdiği önem kapsamında değerlendirilen Gülşah Durbay, adaylık sürecinde parti tabanının yanı sıra farklı toplumsal kesimlerden de destek almıştır. Seçim kampanyası boyunca şeffaf yönetim, sosyal belediyecilik ve halkla iç içe bir yönetim anlayışını ön plana çıkarmıştır.

GÜLŞAH DURBAY HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ?

Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak belediye başkanlığına seçilmiştir. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarışan Durbay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanı olmuştur. Bu sonuçla birlikte Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Gülşah Durbay, ilçenin seçilmiş ilk kadın belediye başkanları arasında yer almıştır.

Seçim sonuçları, hem CHP açısından hem de kadın siyasetçiler adına önemli bir başarı olarak değerlendirilmiştir. Durbay'ın elde ettiği zafer, yerel yönetimlerde değişim ve yenilenme talebinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanmıştır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE HEDEFLERİ

Gülşah Durbay, belediye başkanlığı sürecinde sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alan bir yönetim modeli benimsemiştir. Kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için kapsayıcı projeler üretmeyi hedefleyen Durbay, katılımcı demokrasi ve şeffaflık vurgusunu sıkça dile getirmektedir.

Kent estetiği, altyapı iyileştirmeleri, çevre dostu uygulamalar ve kültürel faaliyetler de Durbay'ın öncelikleri arasında yer almaktadır. Halkla doğrudan iletişim kurmayı önemseyen belediye başkanı, yerel yönetimde ortak akıl ve istişare kültürünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.