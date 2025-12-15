Haberler

Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay aslen nereli, kaç yaşında vefat etti?
Güncelleme:
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine 11 Aralık gecesi çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Peki, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay aslen nereli, kaç yaşında vefat etti? Detaylar haberimizde!

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan gelen acı haber, yalnızca Manisa'da değil, Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı. Genç yaşına rağmen akademi, iş dünyası ve siyasette önemli başarılara imza atan Durbay, bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay aslen nereli, kaç yaşında vefat etti? Gülşah Durbay'ın ardında bıraktığı yaşam hikayesine dair detaylar...

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, akademik birikimi, çok yönlü kariyeri ve siyasi duruşuyla öne çıkan bir yerel yöneticiydi. Eğitim hayatına Manisa'da başlayan Durbay, üniversite eğitimi için Ankara'ya giderek Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu. Bilimsel altyapısını iş hayatına taşıyan Durbay, gıda sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalarda çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.

Meslek hayatı boyunca yalnızca yöneticilikle sınırlı kalmayan Durbay; gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite yönetimi ve kurumsal strateji alanlarında şirketlere danışmanlık hizmetleri sundu. Disiplinler arası bakış açısını güçlendirmek amacıyla eğitimine devam eden Durbay, Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik yolculuğunu sürdüren Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında doktora programına başladı. Aynı zamanda hukuk alanına yönelerek Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2024 yılında mezun oldu. Bu yönüyle, teknik, idari ve hukuki alanları bir arada değerlendirebilen nadir yerel yöneticilerden biri olarak dikkat çekti.

GÜLŞAH DURBAY ASLEN NERELİ?

"Gülşah Durbay aslen nereli?" sorusu, kamuoyunda sıkça merak edilen konular arasında yer aldı. 1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Durbay, aslen de Manisalıydı. Kentle olan bağı yalnızca doğum yeriyle sınırlı kalmadı; eğitimden siyasete, sivil toplumdan yerel yönetime kadar tüm yaşamını büyük ölçüde Manisa merkezli sürdürdü.

Manisa'nın sosyal ve kültürel yapısına hâkimiyeti, yerel sorunlara olan duyarlılığı ve halkla kurduğu güçlü bağ, siyasi kariyerinin şekillenmesinde belirleyici oldu. Bu aidiyet duygusu, onu Manisa seçmeni nezdinde güvenilir ve samimi bir isim haline getirdi.

GÜLŞAH DURBAY KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Gülşah Durbay, 1988 doğumluydu. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın sağlık durumu Aralık ayında ağırlaştı. Durumunun kötüleşmesi üzerine 11 Aralık gecesi çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Genç yaşta gelen bu kayıp, sevenlerini ve siyasi yol arkadaşlarını derin bir yasa boğdu. Gülşah Durbay, 36 yaşında vefat etti.

