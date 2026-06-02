Gülşah Alyans, son dönemde Türkiye gündeminde sosyal medya paylaşımları ve siyasi açıklamalarla birlikte adı öne çıkan bir kişidir. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada hakkında çeşitli paylaşımlar yapılmış ve “Bizim Gülşah” etiketiyle ismi geniş kitleler tarafından sorgulanmıştır. Peki, Gülşah Alyans kimdir? CHP’de çikolata dağıtan Gülşah Alyans ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

GÜLŞAH ALYANS KİMDİR?

Özgür Özel’in açıklamalarında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık süreciyle ilgili yapılan sosyal medya içeriklerine tepki gösterildiği, bu içeriklerle ilişkilendirilen kişilerin CHP Genel Merkezi’nde bulunduğuna dair ifadeler yer almıştır. Bu süreçten sonra Gülşah Alyans’ın adı kamuoyunda daha fazla görünür olmuştur.

Gülşah Alyans, sosyal medya hesaplarında kendisini ekonomist, ziraat teknikeri ve kooperatifçi olarak tanımlamaktadır. Eğitim bilgileri arasında Stafford House College yer almakta olup, farklı şehirlerle bağlantılı olduğuna dair ifadeler de sosyal medya profillerinde yer almaktadır.

Ayrıca kendisi, hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerin kendisiyle ilişkilendirilmesini reddetmiş ve söz konusu karikatürün kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Sosyal medya platformuna Kasım 2025’te katıldığını ifade etmiştir.

CHP’DE ÇİKOLATA DAĞITAN GÜLŞAH ALYANS NE İŞ YAPIYOR?

Gülşah Alyans ismi, CHP Genel Merkezi’nde çekildiği öne sürülen bazı görüntüler ve sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte gündeme gelmiştir. Bu görüntülerde çikolata dağıtımı yapıldığına dair iddialar yer almış ve bu içerikler sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmıştır.

Söz konusu paylaşımlarda, bazı kullanıcılar ve gazeteciler tarafından Gülşah Alyans ismi etiketlenmiş ve “Bizim Gülşah” ifadesi kullanılmıştır. Bu paylaşımlar daha sonra yeniden dolaşıma girerek tartışmaların artmasına neden olmuştur.

GÜLŞAH ALYANS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülşah Alyans’ın yaşı ve memleketine ilişkin kesin ve doğrulanmış kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır.