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On üç yıldır beklenen GTA 6'nın çıkışına kısa süre kala oyuncular arasında “ Yeni Zelanda hilesi” olarak bilinen yöntem yeniden gündeme geldi. Oyunu diğer ülkelerdeki kullanıcılardan önce oynamak isteyenler, konsollarının bölge ayarlarını Yeni Zelanda'ya çevirmeyi araştırırken bu yöntemin hesapların kapanmasına veya dijital oyunlara erişimin kaybedilmesine yol açıp açmayacağını merak ediyor. Peki, GTA 6 Yeni Zelanda hilesinde hesap kapanır mı? GTA 6 Yeni Zelanda çıktı mı, ne zaman çıkacak? Detaylar...

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü oyuncularla buluşacak. Oyunun bölgesel çıkış takviminde yerel saatle gece yarısı esas alındığı için Yeni Zelanda, GTA 6'ya ilk erişecek ülkeler arasında bulunuyor. Yeni Zelanda'da oyunun 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00'da açılması bekleniyor. Bu saat, Türkiye'de 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'e karşılık geliyor.

Yeni Zelanda'nın İngiltere'den 13 saat ileride olması, ülkedeki oyuncuların oyuna daha erken erişmesini sağlayacak. Bu nedenle bazı oyuncular, konsollarının bölge ayarlarını değiştirerek GTA 6'yı kendi ülkelerindeki resmi çıkış saatinden önce açmayı hedefliyor.

GTA 6 YENİ ZELANDA HİLESİ NEDİR?

“Yeni Zelanda hilesi” olarak adlandırılan yöntem, yerel saatle gece yarısında erişime açılan oyunları daha erken oynayabilmek için konsolun veya hesabın bölge ayarlarının Yeni Zelanda olarak değiştirilmesine dayanıyor. Yeni Zelanda'nın saat farkı sayesinde oyuncular, oyunun kendi ülkelerinde açılmasını beklemeden erişim sağlamayı umuyor.

Yöntem daha önce farklı oyunların çıkışlarında da kullanıldı. Ancak GTA 6'nın çıkışı öncesinde bu yönteme yönelik ilgi artarken, Microsoft ve Sony'nin bölgesel hesap ve satın alma kuralları nedeniyle oyuncuların risk alabileceği belirtiliyor.

GTA 6 YENİ ZELANDA HİLESİNDE HESAP KAPANIR MI?

GTA 6'yı erken oynamak için bölge değiştiren oyuncuların hesaplarının kesin olarak kapatılacağına ilişkin Rockstar, Sony veya Microsoft tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte, şirketlerin kullanım koşulları bölge ve hesap bilgilerinin doğru olmasını şart koşuyor. Kuralların ihlal edilmesi halinde hesaplara kısıtlama getirilebileceği veya hesapların askıya alınabileceği belirtiliyor.

Ampere Analysis'ten Louise Wooldridge, Microsoft ve Sony'nin bölgesel hesaplar ve satın alma işlemleri için belirli kuralları bulunduğunu, Sony'nin bu konuda daha katı şartlar uyguladığını ifade etti. Bu kurallara aykırı hareket eden kullanıcılar, hesaplarına erişim kısıtlaması getirilmesi veya dijital oyunlarına ulaşamama riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan, GTA 6'nın çıkışı öncesinde bazı PlayStation kullanıcılarının Yeni Zelanda bölgesinde oluşturdukları hesapların askıya alındığı yönünde haberler yayımlandı. Ancak bu hesapların gerçekten Yeni Zelanda yöntemi nedeniyle kapatıldığı doğrulanmış değil. Sony de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

GTA 6'YA İLGİ BÜYÜK: 12 MİLYON ÖN SİPARİŞ İDDİASI

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın tahminine göre GTA 6, henüz piyasaya çıkmadan 12 milyon ön siparişe ulaştı ve 1,18 milyar dolar gelir elde etti. Ancak Rockstar Games bu rakamları doğrulamadı.

212 GB büyüklüğündeki oyunun ön indirme süreci de oyuncuların hazırlıklarını hızlandırdı. İngiltere'deki internet sağlayıcıları BT ve Virgin Media'nın çıkış günü için kapasitelerini artırdığı bildirildi.

İnsan kaynakları yazılımı şirketi BrightHR'nin İngiltere'de 70 bin işletmedeki 1,2 milyondan fazla çalışanın verileri üzerinden yaptığı incelemede, çıkış günü için verilen izin taleplerinin yüzde 4,6'sında GTA ifadesinin geçtiği belirtildi. Kasım ve aralık aylarında oyun için yaklaşık 83 bin günlük izin alındığı tahmin edildi.

ABD ORDUSU'NDAN GTA 6 İÇİN DÖRT GÜNLÜK İZİN TEŞVİKİ

GTA 6 heyecanı iş hayatının yanı sıra askeri birliklerde de gündeme geldi. ABD Ordusu'nun Georgia eyaletindeki 3. Piyade Tümeni, en az iki yıllığına yeniden sözleşme imzalayan askerlere oyunun çıkış döneminde dört günlük izin hakkı tanıdı.

Tümen sözcüsü Yarbay Angel Tomko, ağustos ayında yaptığı açıklamada, taburda bu haktan yararlanabilecek 130 askerden 20'sinin söz konusu teşviki seçtiğini bildirdi.