GTA 6 Türkiye ön sipariş nasıl verilir? (VATAN BİLGİSAYAR) GTA 6 Türkiye fiyatı ne kadar? GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyuncuların uzun süredir beklediği GTA 6 için Türkiye’de ön sipariş sürecine dair dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştır. Son iddialara göre büyük bir teknoloji perakendecisi olan Vatan Bilgisayar üzerinde kısa süreliğine bir ürün sayfası yayınlanmış ve bu sayfa daha sonra erişime kapatılarak kaldırılmıştır. Peki, GTA 6 Türkiye ön sipariş nasıl verilir? GTA 6 Türkiye fiyatı ne kadar? GTA 6 ne zaman çıkacak? Detaylar...

GTA 6 TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Söz konusu sayfada GTA 6 için ön sipariş tarihine ilişkin bilgiler yer almıştır. Bu bilgilere göre oyunun 18 Mayıs tarihinde ön siparişe açılacağı ifade edilmiştir. Ancak sayfanın kısa süre içerisinde kaldırılması nedeniyle bilgiler resmi olarak doğrulanmış değildir.

Türkiye’de oyunlar için ön sipariş süreçleri genellikle büyük teknoloji mağazaları ve dijital platformlar üzerinden yürütülmektedir. Ortaya çıkan bu listeleme, GTA 6’nın Türkiye’deki satış sürecine dair ilk işaretlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca ilgili sayfanın daha sonra “404 Aradığınız Sayfa Bulunamadı” hatası vermeye başlaması, içeriğin geçici olarak sistemde yer aldığını göstermiştir. Kapak görselinin yapay zeka üretimi olabileceği ve stok kodunun farklı bir oyunla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialar da gündeme gelmiştir.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6’nın Türkiye fiyatına ilişkin en çok konuşulan veri, Vatan Bilgisayar üzerinde kısa süreli görülen listelemeden gelmiştir. Bu listelemeye göre oyunun kutulu versiyonunun fiyatı 6.799 TL olarak belirtilmiştir.

Bu fiyat bilgisi resmi olarak doğrulanmış değildir ancak Türkiye oyun pazarındaki güncel fiyatlandırma eğilimleri göz önüne alındığında dikkat çekici bulunmuştur. Özellikle AAA oyunların küresel ölçekte artan fiyat politikaları, Türkiye’deki satış rakamlarını da doğrudan etkilemektedir.

Ortaya çıkan iddialar yalnızca standart sürümü kapsamaktadır. Özel sürümler veya farklı paketlerin fiyatlarına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Dijital sürüm fiyatı da şu an için açıklanmış değildir.

Bu nedenle 6.799 TL olarak belirtilen fiyat, şu an için yalnızca sızıntı ve listeleme kaynaklı bir bilgi olarak değerlendirilmektedir.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6’nın çıkış tarihine ilişkin resmi bilgiler daha önce açıklanmış olsa da, son günlerde Türkiye’de ortaya çıkan listeleme yeni iddiaları beraberinde getirmiştir. Vatan Bilgisayar’da görülen sayfaya göre ön siparişlerin 18 Mayıs tarihinde başlayabileceği belirtilmiştir.

Aynı iddialar içerisinde, bu tarihte yeni bir tanıtım videosunun da yayınlanabileceği konuşulmaktadır. Ancak bu bilgiler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değildir ve tamamen sızıntı niteliğindedir.