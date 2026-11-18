Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için çıkış tarihi yaklaşırken oyuncuların gündeminde erişim saatleri ve platform seçenekleri yer alıyor. Peki, GTA 6 Türkiye'de saat kaçta çıkacak, Yeni Zelanda'da ne zaman oynanabilecek? GTA 6 PC sürümü ne zaman gelecek? İşte çıkış takvimine ilişkin merak edilenler.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Rockstar Games'in resmî duyurusuna göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkış yapacak. Oyunun dijital sürümü, bölgelerde yerel saatle gece yarısında erişime açılacak. Bu nedenle ülkeler arasındaki saat farkı nedeniyle bazı oyuncular oyuna diğerlerinden daha erken ulaşabilecek.

GTA 6 TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6'nın Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılması bekleniyor. Rockstar'ın bölgesel çıkış takviminde esas alınan yerel saat uygulaması nedeniyle Türkiye'deki oyuncuların 19 Kasım gece yarısını beklemesi gerekiyor.

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, saat dilimi nedeniyle ilk olarak Yeni Zelanda'da erişime açılacak. Auckland'da oyunun 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da oynanabilir olması planlanıyor. Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki saat farkı dikkate alındığında bu saat, Türkiye'de 18 Kasım Çarşamba günü 14.00'e karşılık geliyor.

GTA 6 YENİ ZELANDA TAKTİĞİ İLE ERKEN OYNANABİLİR Mİ?

GTA 6'nın ülkelerde yerel saatle erişime açılacak olması, oyuncular arasında “Yeni Zelanda taktiği” olarak bilinen yöntemi yeniden gündeme getirdi. Bu yöntemde oyuncular, konsolun bölge veya hesap ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyuna daha erken erişmeyi deniyor.

Ancak bu yöntemin GTA 6'da kesin olarak çalışacağına ilişkin Rockstar Games veya Microsoft tarafından yapılmış resmî bir doğrulama bulunmuyor. Xbox tarafında bölge değiştirme yönteminin işe yarayıp yaramayacağı belirsizliğini koruyor. PlayStation'da ise hesabın ülke bilgisi sonradan kolayca değiştirilemiyor. Bu nedenle Yeni Zelanda taktiğinin tüm oyuncular için geçerli bir erken erişim yöntemi olduğu söylenemez.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın PC çıkış tarihi henüz Rockstar Games tarafından açıklanmadı. Oyunun 19 Kasım 2026'daki ilk çıkışı PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarıyla sınırlı olacak.

PC sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin resmî bir takvim bulunmuyor. Bazı haberlerde 2027 yılının ilk aylarına yönelik beklentiler dile getirilse de bu tarih Rockstar Games tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla GTA 6'nın bilgisayar sürümü için kesin bir çıkış tarihi vermek mümkün değil.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıkladığı ilk çıkış platformları şunlar:

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

PC sürümü için henüz resmî çıkış tarihi açıklanmadı. Oyunun ilk çıkış takviminde PlayStation 4 ve Xbox One platformları da yer almıyor.