GTA 6'da hile kodları oyun içindeki telefon aracılığıyla giriliyor. Hile girmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

Yön tuşlarında yukarı tuşuna basarak telefonu açın.

PlayStation 5'te L1 tuşunu basılı tutup R1'e basın, Xbox'ta ise LB tuşunu basılı tutup RB'ye basın.

Ardından hile kodunu yön tuşlarıyla girin.

Hile kodları PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te aynı. GTA 5'teki gibi telefon numarasıyla girilen hile kodları ise şu ana kadar tespit edilmedi.

GTA 6'da tek bir para hilesi bulunuyor. Bu hile kullanıldığı anda karaktere 250 bin dolar veriyor. Para hilesi, ana hikâyenin tamamlanmasının ardından açılıyor.

GTA 6 para hilesi: Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ

GTA SINIRSIZ PARA NASIL ALINIR?

GTA 6'da doğrudan sınırsız para veren bir hile bulunmuyor. Oyundaki tek para hilesi 250 bin dolar veriyor. Ayrıca hile kullanıldığında oyunun kaydedilmesi engelleniyor. Bu nedenle hileyle elde edilen paranın kalıcı olarak saklanması mümkün görünmüyor. Kalıcı para kazanmak isteyen oyuncuların görevler, soygunlar ve yan aktiviteler üzerinden ilerlemesi gerekiyor. İnternette "sınırsız para" vaadiyle sunulan üçüncü taraf programlar ve modlar ise hem hesap güvenliği hem de olası yasak riski nedeniyle tehlike taşıyor.

GTA 6 HİLE KODLARI LİSTESİ

Şu ana kadar ortaya çıkan GTA 6 hile kodları ve açılma şartları şöyle:

Para (250 bin dolar): Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ (Hikâyeyi bitirince açılır)

Zırh : Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı (100 antrenman tamamlayınca açılır)

Sınırsız Odak: Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ (Hikâyeyi bitirince açılır)

Maksimum Mermi : Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol (Atış poligonunda 25 bronz ya da daha iyi madalya kazanınca açılır)

Sınırsız Mermi : Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı (25 gümüş ya da daha iyi madalya kazanınca açılır)

Şarjörsüz Ateş: Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı (25 altın madalya kazanınca açılır)

Patlayıcı Toplar: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ (Patlayıcıyla 20 düşmanı vurunca açılır)

Araç Gücü: Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı (Araçla 25 düşmanı etkisiz hale getirince açılır)

Saldırı Gücü : Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı (Saldırılan hedefleri havaya fırlatır)

Isı Seviyesini Artır: Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı (3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtulunca açılır)

Aranma Seviyesini Artır: Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Sağ, Yukarı (3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtulunca açılır)

Hava Durumunu Değiştir: Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ (Hikâyeyi bitirince açılır)

GTA 6 ARAÇ HİLELERİ

GTA 6'da 21 araç çağırma hilesi bulunduğu belirtiliyor, ancak şu ana kadar yalnızca üç tanesinin kodu ortaya çıktı:

Maibatsu Boomazoom: Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Sol (5 alışveriş görevini tamamlayınca açılır)

MTL Pumper (itfaiye aracı): Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı

HVY Bulldozer (dozer): Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı

Rhino tankı, Lazer savaş uçağı ve Progen Emerus gibi araçların hile kodları ise henüz keşfedilmedi.

GTA 6'DA CAN HİLESİ VAR MI?

GTA 6'da şu ana kadar tespit edilmiş bir can hilesi bulunmuyor. Zırh hilesi ise 100 antrenmanın tamamlanmasının ardından kullanılabiliyor. Sarhoşluk, düşme hasarını kapatma, paraşüt, araç tamiri ve sınırsız nitro hilelerinin kodları da henüz ortaya çıkmadı.

HİLE KULLANINCA KUPA VE BAŞARIM KAZANILIR MI?

Hayır. GTA 6'da hile kullanıldığında kupa ve başarımlar devre dışı kalıyor. Bunun yanı sıra hile aktifken oyun kaydedilemiyor. Bu nedenle oyuncuların, ilerlemelerini kaybetmemek için hile kullanmadan önce oyunlarını kaydetmeleri öneriliyor.

GTA 5 HİLELERİ GTA 6'DA ÇALIŞIR MI?

Hayır, GTA 5'in hile kodları GTA 6'da çalışmıyor. İnternette "GTA 6 hileleri" adıyla dolaşan bazı listelerin aslında GTA 5 kodlarından oluştuğu, bu kodların yeni oyunda işe yaramadığı belirtiliyor.