GTA 6 için Rockstar Games tarafından sunulan resmi bir erken erişim bulunmuyor. Oyun, tüm oyuncular için her bölgede yerel saatle 19 Kasım 2026 gece yarısı erişime açılıyor. Bu nedenle saat dilimi farkı olan ülkeler oyunu Türkiye'den önce oynayabiliyor. GTA 6, Türkiye saatiyle bugün saat 14.00'te Yeni Zelanda'da, 16.00'da Avustralya'da erişime açıldı. Saat 18.00'de ise Japonya'da açılacak. Türkiye'deki oyuncular GTA 6'yı bu gece saat 00.00'da oynamaya başlayabilecek. Ultimate Sürüm'ün de erken erişim sunduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. İşte GTA 6 erken erişim ve çıkış saatlerine ilişkin tüm detaylar.

GTA 6 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN?

GTA 6 için resmi bir erken erişim bulunmuyor. Rockstar Games, oyunun her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açılacağını duyurdu. Türkiye'deki oyuncular, oyunu 19 Kasım saat 00.00'da oynamaya başlayabilecek.

GTA 6 ERKEN ERİŞİM VAR MI?

Hayır, GTA 6'da erken erişim seçeneği bulunmuyor. Oyunun herhangi bir sürümü, Türkiye'deki oyunculara resmi çıkış saatinden önce oynama imkanı sunmuyor.

GTA 6 ULTIMATE SÜRÜM ERKEN ERİŞİM VERİYOR MU?

GTA 6 Ultimate Sürüm'ün erken erişim sunduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Ultimate Sürüm, oyuna ek araçlar, silahlar ve kıyafetler gibi ekstra içerikler ekliyor ancak oyuna daha erken giriş hakkı vermiyor.

GTA 6 HANGİ ÜLKELERDE AÇILDI?

GTA 6, dünyada ilk olarak Yeni Zelanda'da, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te açıldı. Ardından Türkiye saatiyle 16.00'da Avustralya'da oyuncularla buluştu. Oyun, Türkiye saatiyle 18.00'de Japonya'da erişime açılacak.

GTA 6 TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA AÇILACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak. Oyuncular, bu gece yarısı oyuna giriş yapabilecek.

BÖLGE DEĞİŞTİREREK ERKEN OYNANABİLİR Mİ?

Bazı oyuncuların konsol bölgesini Yeni Zelanda gibi farklı bir ülkeye değiştirerek oyuna erken erişmeye çalıştığı biliniyor. Ancak bu yöntem resmi bir erken erişim değil. Bölge ve hesap ayarlarıyla oynamak, platformların kullanım koşullarına aykırı olabiliyor ve hesap ya da lisans sorunlarına yol açabiliyor.

GTA 6 ÖN YÜKLEME YAPANLAR ERKEN OYNAYABİLİR Mİ?

Hayır, ön yükleme oyunun erken oynanmasını sağlamıyor. Ön yükleme yalnızca oyun dosyalarının önceden indirilmesine imkan tanıyor. Ön yüklemeyi tamamlayan oyuncular, Türkiye'de saat 00.00 olur olmaz oyunu başlatabilecek.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.