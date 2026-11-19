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Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026 itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkış yaptı. Oyunu bilgisayar üzerinden oynamak isteyen kullanıcılar ise GTA 6'nın PC sürümünün bulunup bulunmadığını ve bilgisayardan nasıl erişilebileceğini araştırıyor. Rockstar Games'in açıkladığı platformlar arasında şu an PC yer almıyor. Peki, GTA 6 bilgisayarda oynanır mı, PC'ye ne zaman gelecek? GTA 6 PC'de nasıl oynanır? İşte merak edilenler.

GTA 6 BİLGİSAYARDA OYNANIR MI?

GTA 6, şu an için bilgisayarlarda doğrudan oynanamıyor. Rockstar Games, oyunun çıkış platformları olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X|S modellerini duyurdu. Şirketin 18 Kasım 2026 tarihinde güncellenen resmi destek sayfasında da PC sürümü bulunmuyor.

Dolayısıyla Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kurulup çalıştırılabilecek resmi bir GTA 6 sürümü henüz açıklanmadı. Oyuncuların bilgisayar üzerinden oyuna erişebilmesi için Rockstar Games'in PC sürümünü duyurması gerekiyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN GELECEK?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünün çıkış tarihini henüz açıklamadı. Oyunun bilgisayarlara hangi tarihte geleceğine ilişkin resmi bir takvim de paylaşılmış değil.

Bu nedenle GTA 6'nın 2027 yılında veya başka bir tarihte PC'ye çıkacağı yönündeki paylaşımlar kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilemez. Rockstar Games tarafından duyuru yapılmadığı sürece bilgisayar sürümünün çıkış tarihi belirsizliğini koruyor.

GTA 6 PC'DE NASIL OYNANIR?

GTA 6'nın şu an için resmi bir PC sürümü bulunmadığından oyunu bilgisayara indirerek doğrudan oynamak mümkün değil. Rockstar Games'in duyurduğu sürümler PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için geçerli.

Konsol sahibi kullanıcılar, desteklenen uzaktan oynatma özellikleri aracılığıyla oyunu başka bir ekrana aktarabilir. Ancak bu yöntem oyunun bilgisayara kurulması anlamına gelmiyor; oyun yine konsolda çalışıyor.

PC sürümü duyurulmadan GTA 6 adıyla sunulan kurulum dosyalarına, sahte indirme bağlantılarına ve sistem gereksinimi listelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Resmi PC sürümü bulunmadığı için bu tür dosyaların Rockstar Games tarafından yayımlandığı varsayılmamalı.

GTA 6 STEAM'DE VAR MI?

GTA 6'nın Steam üzerinden PC sürümü için yayımlanmış resmi bir duyuru veya çıkış tarihi bulunmuyor. Rockstar Games'in açıkladığı platform listesinde Steam ya da başka bir bilgisayar mağazası yer almıyor.

Bu nedenle oyunun Steam üzerinden ne zaman satışa sunulacağı da henüz bilinmiyor. PC sürümüne ilişkin satış ve dağıtım platformlarının Rockstar Games tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır. GTA 6'nın PC sürümü henüz duyurulmadığı için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklanmadı. Oyunun bilgisayarda çalışması için gereken işlemci, ekran kartı, RAM ve depolama alanı gibi donanım bilgileri henüz resmi olarak paylaşılmış değil.

İnternette dolaşan GTA 6 PC sistem gereksinimi listelerinin Rockstar Games tarafından doğrulanmadığı unutulmamalı. Resmi teknik gereksinimler ancak PC sürümünün duyurulmasıyla kesinlik kazanacak.