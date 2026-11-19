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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik düzenlemede milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesini öngören kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi. Peki, 2017 öncesi GSS prim borçları silinecek mi, kimlerin GSS borcu silinecek? Detaylar...

GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini içeren düzenleme, farklı alanlarda değişiklikler öngören 15 maddelik kanun teklifinde yer aldı. Enerji, istihdam ve sosyal güvenlik konularını kapsayan teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Teklifteki GSS düzenlemesiyle 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi planlanıyor. Söz konusu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da düzenleme kapsamında bulunuyor.

Ancak komisyon aşamasının tamamlanması, borçların henüz silindiği anlamına gelmiyor. Teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

2017 ÖNCESİ GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçları silinecek. Buna göre 2016 yılı ve daha önceki dönemlerden kalan, düzenleme kapsamındaki tahsil edilmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenleme yalnızca ana prim borçlarını değil, bu borçlar nedeniyle oluşan gecikme cezası ve gecikme zamlarını da kapsıyor. Böylece belirtilen tarihten önceye ait ödenmemiş borçlar ile bunlara bağlı ek yükümlülüklerin kaldırılması öngörülüyor.

1 Ocak 2017 ve sonrasındaki dönemlere ait GSS prim borçları ise teklif kapsamında yer almıyor.

KİMLERİN GSS BORCU SİLİNECEK?

Düzenlemeden, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişilerin yararlanması bekleniyor. Teklifteki temel ölçüt, borcun belirtilen tarihten önceki bir döneme ait olması ve henüz ödenmemiş bulunması.

Açıklanan verilere göre düzenlemenin 2 milyon 199 bin 869 kişiyi kapsaması öngörülüyor. Bu kişilerin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık GSS prim borcunun tahsilinden vazgeçilmesi planlanıyor.

Borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da kapsamda bulunuyor. Düzenlemenin kesin uygulama esasları ise kanun teklifinin yasalaşmasının ardından netleşecek.

GSS BORÇ AFFI HANGİ YILLARI KAPSIYOR?

GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin teklif, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş borçları kapsıyor. Bu nedenle 2016 yılı ve daha eski dönemlerden kalan, henüz tahsil edilmemiş prim borçları düzenlemenin kapsamına giriyor.

1 Ocak 2017 tarihinden sonraki dönemlere ait borçlar için ise bu teklifte bir silme düzenlemesi bulunmuyor. Borcun hangi döneme ait olduğu, düzenlemeden yararlanılıp yararlanılamayacağı açısından belirleyici olacak.

GSS BORÇLARININ GECİKME CEZALARI VE ZAMLARI DA SİLİNECEK Mİ?

Teklifte, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarıyla birlikte bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamlarının da tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla düzenlemenin yasalaşması halinde kapsam dahilindeki kişilerin yalnızca ana prim borçları değil, söz konusu borçlar nedeniyle biriken gecikme yükümlülükleri de ortadan kalkacak.

ÖDENMİŞ GSS PRİM BORÇLARI GERİ VERİLECEK Mİ?

GSS prim borçlarını daha önce ödeyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de yapılan ödemelerin iade edilip edilmeyeceği. Kanun teklifinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş olan primlerin geri verilmeyeceği belirtiliyor.

Buna göre düzenleme, yalnızca belirlenen tarihten önceye ait olup henüz ödenmemiş borçların tahsilinden vazgeçilmesini kapsıyor. Daha önce ödeme yapan kişiler, bu tutarların iadesini talep edemeyecek.

GSS BORÇ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

GSS prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme, TBMM komisyonunda kabul edildi. Ancak teklifin yürürlüğe girmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Bundan sonraki aşamada kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi ve kabul edilmesi bekleniyor. Ardından düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi mümkün olacak.

Bu nedenle 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesi henüz kesinleşmiş değil. Uygulama için Genel Kurul sürecinin tamamlanması ve düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerekiyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Genel Sağlık Sigortası, Türkiye'de yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini amaçlayan sosyal güvenlik sistemi olarak uygulanıyor. 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen sistem; çalışanları, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık alanları, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananları kapsıyor.

Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları, anne ve babaları da mevzuatta belirlenen şartlar çerçevesinde sağlık güvencesinden yararlanabiliyor. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınıyor.

GSS kapsamında prim ödeme yükümlülüğü bulunan kişilerin primleri, gelir durumlarına ve ilgili mevzuattaki şartlara göre kendileri veya devlet tarafından karşılanabiliyor.

2026 GSS PRİMİ NE KADAR?

2026 yılında primlerini kendileri ödemekle yükümlü olan ve ilgili mevzuat kapsamında bulunan genel sağlık sigortalılarının aylık GSS primi 1.981,80 TL olarak uygulanıyor.

Bu tutar, 2026 yılı için belirlenen 33.030 TL brüt asgari ücretin yüzde 6'sına karşılık geliyor. Buna göre 12 aylık GSS priminin toplamı 23.781,60 TL'ye ulaşıyor.

2026 yılı GSS prim tutarları şöyle:

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

GSS prim oranı: Yüzde 6

Aylık GSS primi: 1.981,80 TL

12 aylık GSS primi: 23.781,60 TL

GSS PRİMİNİ KİMLER DEVLET DESTEĞİYLE ÖDEYEBİLİYOR?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim ödeme yükümlülüğü bulunan kişilerin gelir durumu, primlerin devlet tarafından karşılanıp karşılanmayacağını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gelir testi sonucunda aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olması halinde, gerekli şartları taşıyan vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.

2026 yılı brüt asgari ücreti üzerinden hesaplandığında bu sınır aylık 11.010 TL olarak uygulanıyor. Gelir testi sonucunda belirtilen koşulları sağlayan vatandaşlar, primlerini kendileri ödemeden sağlık güvencesinden yararlanabiliyor.

GSS PRİM BORCU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası prim borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama hizmetine ulaşılması gerekiyor. İlgili ekran üzerinden GSS tescil bilgileri ve sistemde kayıtlı prim borçları görüntülenebiliyor.

Borç silme düzenlemesinin yasalaşması halinde kapsam dahilindeki borçlara ilişkin işlemler de yürürlük hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

2022, 2023, 2024 VE 2025 YILLARINDA DA GSS BORÇLARI SİLİNDİ

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesine yönelik geçmiş yıllarda da çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi.

2022 yılında gerçekleştirilen düzenlemeyle 2012 yılı ve öncesine ait GSS prim borçları bulunan 2 milyon 39 bin 229 kişinin borçları silindi. Bu kapsamda tahsilinden vazgeçilen toplam tutar 1 milyar 706 milyon lira oldu.

2023 yılında ise 2013 yılına ait prim borcu bulunan 1 milyon 879 bin 401 kişinin toplam 1 milyar 835 milyon liralık borcu iptal edildi. 2024 yılında 1 milyon 784 bin 614 kişinin GSS prim borçları silinirken, iptal edilen toplam tutar 2 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı.

2025 yılında yapılan düzenleme kapsamında da 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki döneme ait ödenmemiş GSS prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezaları ile gecikme zamları iptal edildi. Bu düzenlemeden 1 milyon 477 bin kişi yararlandı ve toplam 3,2 milyar liralık borç silindi.

YILLARA GÖRE SİLİNEN GSS PRİM BORÇLARI

2022: 2 milyon 39 bin 229 kişinin 1 milyar 706 milyon TL tutarındaki borcu silindi.

2023: 1 milyon 879 bin 401 kişinin 1 milyar 835 milyon TL tutarındaki borcu iptal edildi.

2024: 1 milyon 784 bin 614 kişinin 2 milyar 178 milyon TL tutarındaki borcu silindi.

2025: 1 milyon 477 bin kişinin 3,2 milyar TL tutarındaki borcu iptal edildi.

2026: Kanun teklifi kapsamında 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki borcunun silinmesi öngörülüyor.

2026 yılına ilişkin rakamlar henüz yasalaşmamış kanun teklifinde yer alan verileri gösteriyor.