Greenwood SON DAKİKA! Mason Greenwood transferi son durum ne, Greenwood Fenerbahçe'ye mi geliyor, Atletico Madrid'e mi gidiyor?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mason Greenwood, Fenerbahçe ve Atletico Madrid iddialarıyla gündemin ilk sıralarında yer alıyor. "Mason Greenwood transferi son durum ne?" sorusuna yanıt arayan futbolseverler, oyuncunun hangi takıma imza atacağını merak ediyor. Sarı-lacivertli ekiple anılan İngiliz futbolcu için Avrupa'dan da önemli talipler bulunurken, transfer sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

GREENWOOD TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mason Greenwood için Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasındaki rekabet hız kazandı. Sarı-lacivertli ekibin uzun süredir transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı İngiliz yıldız için bu kez İspanya'dan resmi hamle geldi. Avrupa basınında yer alan iddialar, transfer yarışının yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Marsilya'ya Mason Greenwood'un bonservisi için 45 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren resmi bir teklif sundu.

Haberde ayrıca İspanyol temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 ila 6 milyon euro net maaş ve imaj haklarını da kapsayan 5 yıllık sözleşme önerdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ MASADA

Aynı haberde Fenerbahçe'nin de transfer yarışında güçlü şekilde yer aldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu, Greenwood'a ise yıllık 7-8 milyon euro net maaş karşılığında 4 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Yönetimin, yıldız oyuncuyu ikna etmek adına transfer görüşmelerini yoğun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

ATLETICO MADRID'İN İKNA PLANI

Habere göre Atletico Madrid, Greenwood'u transfer edebilmek için sportif projeyi ön plana çıkardı. İspanyol kulübünün, İngiliz futbolcuya Antoine Griezmann'ın yerini alabilecek isimlerden biri olabileceğini ve Madrid'de yeniden kariyerini zirveye taşıyabileceğini anlattığı öne sürüldü.

Ayrıca bu transferin ilerleyen yıllarda Premier Lig'e dönüş yolunda önemli bir adım olabileceği yönünde görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

GREENWOOD'UN İSPANYA'YA SICAK BAKTIĞI İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberde Mason Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşamış olması nedeniyle yeniden İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncunun bu isteğini Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ileri sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist üreterek Avrupa'nın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

GREENWOOD TRANSFERİ RESMİYET KAZANMADI

Öte yandan Mason Greenwood'un geleceğiyle ilgili henüz kulüpler tarafından yapılmış resmi bir transfer açıklaması bulunmuyor. Fenerbahçe ve Atletico Madrid iddiaları gündemdeki yerini korurken, transfer süreci devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood'u kadrosuna katmak üzere olduğu bildiriliyor.

Gerçekleşmesi durumunda bu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.