Greenwood neden yok, Gornik Zabrze maçında Greenwood yok mu, Greenwood sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde Greenwood'un kadroda yer almaması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, yıldız oyuncunun sağlık durumu, olası sakatlığı, cezası veya teknik direktörün tercihine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Greenwood neden yok, Gornik Zabrze maçında neden oynamıyor ve son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Azerbaycan'da İçtimai TV üzerinden de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi veren sarı-lacivertliler, deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki kritik mücadele 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, futbolseverlerin yakından takip edeceği günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Polonya'nın Zabrze kentinde bulunan Stadion im. Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarının yoğun destek vermesi beklenen karşılaşmada Fenerbahçe, avantajlı bir sonuçla sahadan ayrılmaya çalışacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platformdan takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus uygulaması üzerinden internet aracılığıyla şifreli olarak maçı canlı izleyebilecek. Platform, mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar üzerinden erişim imkânı sunuyor.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı S Sport ekranlarından da canlı yayınlanacak. Kanal; Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçtan avantajlı bir skor çıkararak rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakalamak istiyor. Gornik Zabrze ise kendi sahasında taraftar desteğini kullanarak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

GORNİK ZABRZE MAÇINDA GREENWOOD YOK MU?

Gornik Zabrze maçında Greenwood yedekler arasında yer alıyor. Şans verilmesi halinde oyuna dahil olabilir.

İlk 11: