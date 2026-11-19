Green card çekilişi için DV-2027 başvuruları henüz başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 kayıt döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıklamadı. Bakanlık, 5 Kasım 2025'te yaptığı duyuruda, başvuru tarihlerinin daha sonra ilan edileceğini bildirmişti. Bir federal mahkemenin kayıtların 14 Ekim 2026'da açılmasına hükmetmesinin ardından hükümet karara itiraz etti. Temyiz mahkemesi de 29 Ekim'de bu kararı geçici olarak durdurdu. DV-2028 için de henüz bir başvuru tarihi açıklanmadı. Green card başvuruları ne zaman, DV-2027 iptal mi edildi, başvuru şartları neler ve başvurular nereden yapılır soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte green card başvurularına ilişkin son durum.

GREEN CARD BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

Green card başvurularının tarihi henüz belli değil. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 ve DV-2028 dönemleri için başvuru tarihlerini açıklamadı. Başvuru tarihlerinin, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi duyurusuyla ilan edilmesi bekleniyor. İnternette dolaşan tarihler resmi değil.

DV-2027 İPTAL Mİ EDİLDİ?

Hayır, DV-2027 iptal edilmedi. Ancak başvuru dönemi henüz açılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım 2025'teki duyurusunda kayıtların başlayacağı tarihin ve sonuçların ne zaman açıklanacağının daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Bir federal mahkeme, kayıtların 14 Ekim 2026'da açılmasına karar verdi. Hükümetin itirazı üzerine temyiz mahkemesi, 29 Ekim'de bu kararı geçici olarak durdurdu. Bu nedenle başvuru takvimi belirsizliğini koruyor.

DV-2028 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DV-2028 green card çekilişi için de henüz bir başvuru tarihi açıklanmadı. Önceki yıllarda başvurular genellikle ekim-kasım aylarında yapılıyordu. Ancak bu takvimin bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı belli değil.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green card çekilişine başvurmak için aranan temel şartlar şunlar:

Programa katılmaya uygun bir ülkede doğmuş olmak

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak veya belirlenen nitelikte iş deneyimine sahip olmak

Başvuru formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak

İlgili dönem için belirlenen fotoğraf ve belge şartlarını yerine getirmek

Programa katılabilecek ülkeler her yıl yeniden belirlendiği için, uygunluk durumu yayımlanacak talimatlarla netleşecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Green card başvuruları yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi dvprogram.state.gov üzerinden yapılıyor. Başvuru talimatları ise travel.state.gov adresinde yayımlanıyor. Başvuru sonuçları da aynı site üzerindeki "Entrant Status Check" bölümünden, başvuru sırasında verilen onay numarasıyla öğrenilebiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, başvuru yapacak kişileri dolandırıcılığa karşı uyarıyor. Başvurularda yalnızca resmi siteler kullanılmalı. ABD Dışişleri Bakanlığı, kazananlara e-posta göndermiyor. "Kazandınız" içerikli e-postalar ya da çekilişi kazanmayı garanti eden aracılar dikkate alınmamalı. Çekilişte seçilmek, green card almayı garanti etmiyor. Seçilen adayların ayrıca vize başvurusu, belge ve mülakat süreçlerini tamamlaması gerekiyor.