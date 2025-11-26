GREEN CARD BAŞVURU 2025-2026 EKRANI: Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Green Card başvuru şartları neler?

Her yıl milyonlarca kişi ABD'de kalıcı oturum hakkı sağlayan Green Card sahibi olabilmek için DV Lottery çekilişine katılıyor. 2025–2026 dönemi için başvurulara dair beklenti yine yüksek; ancak süreç resmî duyuru yapılmadan başlamıyor. Peki,DV Lottery Green Card başvuruları neden başlamadı? Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Green Card başvuru şartları neler? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde!

GREEN CARD BAŞVURU 2025-2026 EKRANI

2025–2026 dönemi için Green Card başvuru ekranı henüz açılmamıştır. Resmî başvuru ekranı yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden aktif hale gelir ve bunun dışında hiçbir site veya platformdan başvuru kabul edilmez.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama ile ekran kullanımına açılacak; başvurular yalnızca bu resmi portal üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ekran kapalıyken sosyal medyada veya farklı platformlarda dolaşan "başvurular başladı" içeriklerine itibar edilmemelidir.

GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Green Card başvuruları henüz başlamadı. Her yıl başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve yaklaşık 4 ila 5 hafta boyunca devam ediyor. Geçtiğimiz yıl da süreç yine Ekim başında başlamış ve Kasım ayı içerisinde sonlanmıştı.

Ancak bu yıl için resmî takvim yayınlanmadığı için kesin bir tarih verilmesi mümkün değil. DV Lottery takvimi tamamen ABD Göçmenlik Bürosu'nun açıklamasına göre belirlenir ve duyurular sadece resmi devlet kanallarından yapılır.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card 2025–2026 başvurularının:

Ekim 2025'in ilk haftasında başlaması,

Kasım 2025'in ilk haftasında sona ermesi

öngörülüyor.

Bu beklenti, önceki yılların düzenli işleyişine dayanıyor. Ancak süreç resmileşene kadar "tahmini takvim" olarak kabul edilmelidir.

Resmî tarihler duyurulur duyurulmaz başvuru ekranı aktif hale gelir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DV Lottery başvurularında yıllardır geçerli olan temel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

Başvuru sahibinin resmi olarak lise mezunu olduğunu belgeleyebilmesi gerekir.

Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl deneyim

Eğitim şartını karşılamayan kişiler için bu kriter geçerlidir. ABD Çalışma Bakanlığı'nın meslek tanımlamasına göre "uzmanlık gerektiren iş" kategorisinde çalışma geçmişi şarttır.

Başvuran ülkenin programa uygun ülkeler listesinde yer alması

Her yıl ABD, Green Card tahsisinin yoğun olduğu bazı ülkeleri çekiliş kapsamı dışında bırakabilir. Türkiye genellikle uygun ülkeler arasında yer alır.

Bir kişi yalnızca 1 kez başvuru yapabilir

Aynı dönemde birden fazla başvuru yapmak diskalifiye sebebidir.

18 yaşından büyük olmak (istisnai başvurular hariç)

Kural olarak bireysel başvuru yaş sınırı 18'dir; ancak ebeveynleri üzerinden aile başvurularında bu sınır farklılık gösterebilir.

Başvuru sonrası verilen konfirmasyon numarasının saklanması zorunludur

Bu numara olmadan başvuru sorgulaması yapmak mümkün değildir.

Başvurular tamamen ücretsizdir

Green Card başvurusu için hiçbir aracı kuruma ödeme yapılmaz.

Başvuruyu yapmak için yalnızca resmi internet sitesi kullanılır.

DV LOTTERY GREEN CARD BAŞVURUSU NEDEN BAŞLAMADI?

Bu yıl başvuru ekranının açılmaması çeşitli spekülasyonlara neden olsa da, gerçek neden oldukça basittir:

Resmî duyuru henüz yapılmamıştır.

ABD Göçmenlik Büroları takvimi her yıl kendi iç prosedürlerine göre planlar.

Başvuruların gecikmesi olağan kabul edilir; başvuru süreci her yıl Ekim ayına endeksli olduğundan gecikme değil, hazırlık aşaması söz konusudur.

Başvuruların beklenenden erken veya geç açılması tamamen resmi kurumların kontrolündedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki adımlar, resmi başvuru sürecinin en sade ve doğru haliyle özetidir:

1. Resmi siteye girin

Başvuru ekranı açıldığında tek adres:

dvprogram.state.gov

2. Başvuru formunu doldurun

Kişisel bilgiler, medeni durum, eğitim düzeyi ve fotoğraf yüklemesi yapılır.

Fotoğrafın ABD'nin belirlediği teknik ölçülere birebir uyması gerekir.

3. Başvuru ücretsizdir

Herhangi bir ücret alınmaz. Aracı firmalar veya "danışmanlık" adıyla para isteyen kişi/kurumlar resmi değildir.

4. Başvuru onay numarasını (confirmation number) kaydedin

Sistemin verdiği bu numara olmadan sonuç öğrenilemez.

Kaybetmek, başvuruya ulaşamamak anlamına gelir.

5. Sonuçlar açıklanınca yine aynı site üzerinden kontrol edin

Kazananlar için sonraki adımlar vize görüşmesi, evrak hazırlığı ve güvenlik prosedürlerinden oluşur.