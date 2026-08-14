İzmir'de Darp Edilen Adam Metruk Evde Ölüme Terk Edildi

İzmir'de tartıştığı bir kişi tarafından darp edilen adam, metruk bir evde ölüme terk edildi. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan şahıs, yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişinin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralandı. Darp edildikten sonra yüzünde morluklar oluşan adam, saldırgan tarafından metruk bir binaya terk edildi. Günlerce çöplerin ve sineklerin arasında yalnız başına bırakılan şahsı, yoldan geçen bir vatandaş fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adamı gördüğünü ve durumunun iyi olmadığını söyleyen Savaş Bahadır, "Sabah su içirdim, biraz yatırdım. Ambulansı bekledim. Altını değiştirdim. Uzun pijama giydirdim ve ambulansa bindirdik hastaneye gitti" dedi.

Bölgeden geçerken duyduğu ses sonucu adamı fark ettiğini belirten Hasan Şahin de "Vicdanım el vermedi. Çevredeki vatandaşlara durumunu sordum. Bir vatandaş olarak gereği neyse onu yaptım ve gerekli yerlere bildirdim. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı