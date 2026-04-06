Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, Galatasaray Göztepe muhtemel 11'leri ve maç kadrosu belli oldu mu?

Süper Lig'de heyecan fırtınası İzmir'de devam ediyor; Göztepe Galatasaray muhtemel 11'leri ve maç kadrosu için teknik direktörlerin son dokunuşları merakla bekleniyor. Sakat ve cezalı oyuncuların durumu, takımların form grafikleri ve ilk 11 tercihlerine dair son dakika gelişmeleri taraftarların odağında yer alıyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak bu dev kapışma öncesinde "Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" gibi merak edilen tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de heyecan fırtınası Ege kıyılarına taşınıyor! Şampiyonluk yarışının kritik virajlarından biri olan Göztepe - Galatasaray mücadelesi için geri sayım başladı. İzmir’in ateşli atmosferinde oynanacak bu dev randevu öncesinde taraftarlar, "Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Zirveyi ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu zorlu karşılaşmaya dair tüm yayın detayları ve maç bilgileri haberimizde:

Süper Lig’de dengeleri değiştirecek olan bu kritik kapışma, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. İzmir’in modern spor komplekslerinden biri olan Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelenin başlama düdüğü saat 20:00’de çalacak. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, ev sahibi Göztepe taraftar desteğiyle puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe ile Galatasaray arasındaki bu heyecan dolu Trendyol Süper Lig mücadelesi, naklen ve canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Maçı canlı takip etmek isteyen izleyicilerin, yayıncı kuruluşun güncel abonelik paketlerine sahip olmaları gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Türkiye’nin spor adresi beIN Sports 1, dijital ve kablolu yayın platformları üzerinden izleyicisine ulaşıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler; Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanal üzerinden şifreli olarak yayına erişim sağlayabilecekler. Ayrıca, beIN Connect ve TOD platformları üzerinden internet aracılığıyla da maçı canlı seyretmek mümkün olacak.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU’NDA KRİTİK RANDEVU

Galatasaray, İstanbul dışındaki bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan, Göztepe’nin sahasındaki baskılı oyunu ve taraftarının oluşturacağı atmosfer, maçın gidişatını belirleyecek en büyük unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Teknik direktörlerin taktik savaşının belirleyici olacağı bu 90 dakika, ligin kaderini tayin edebilir.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet rotayı Göztepe deplasmanına çevirdi. Okan Buruk’un kritik mücadele öncesi ilk 11’de ciddi revizyona gitme kararı aldığı belirtildi.

ICARDI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Değişimin en dikkat çeken ismi Mauro Icardi oldu. Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kalan Arjantinli golcünün yedek bırakılması bekleniyor. Buruk’un forvette Barış Alper Yılmaz’a forma vereceği ifade edildi.

JAKOBS VE LANG DA KESİK YİYOR

Performansı eleştirilen bir diğer isim Ismail Jakobs’un da kulübeye çekileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu bölgede Eren Elmalı’yı sahaya süreceği belirtiliyor.

Okan Buruk’un kesik atacağı üçüncü isim ise Noa Lang olacak. Hollandalı futbolcunun yerine Leroy Sane’nin ilk 11’de görev alması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda stoper hattında Singo’nun forma giyeceği aktarıldı.