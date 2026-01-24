İzmir'in Menemen ilçesinde 19 Ocak 2025 tarihinde yaşanan trajik bir olay, 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın hayatına son verdi. Peki, Gözde Akbaba kimdir? Sevgilisi tarafından öldürülen Gözde Akbaba kaç yaşındaydı? Detaylar..

GÖZDE AKBABA KİMDİR?

Gözde Akbaba, İzmir'in Menemen ilçesinde, 19 Ocak 2025 tarihinde trajik bir şekilde hayatını kaybeden 26 yaşında genç bir kadındı. Kırşehir doğumlu olan Akbaba, İzmir'deki günlük yaşamını sürdürüyor ve yakın çevresinde sevilen, sosyal ve yaşam dolu bir birey olarak tanınıyordu. Ancak 19 Ocak'ta, eski erkek arkadaşı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Akbaba'nın hayatı, ailesi ve yakınları için büyük bir kayıp olurken, yaşanan olay da geniş bir şekilde medyada yer buldu.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GÖZDE AKBABA KAÇ YAŞINDAYDI?

Gözde Akbaba, trajik olay sırasında yalnızca 26 yaşındaydı.

OLAYIN DETAYLARI

19 Ocak 2025 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen olay, Gözde Akbaba'nın eski erkek arkadaşı Lokman E. tarafından silahlı saldırıya uğramasıyla başladı. Menemen, İnönü Mahallesi'nde yaşanan saldırı, Akbaba'nın site girişinde gerçekleşti. İddiaya göre, Akbaba'nın eski sevgilisi Lokman E., kendisini bir süredir rahatsız eden ve tehdit eden bir şekilde davranıyordu. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Lokman E., Akbaba'ya daha önce "Sizi öldüreceğim" şeklinde tehditler savurmuştu.

GÖZDE AKBABA'YA YÖNELİK SALDIRI VE HASTANEYE KALDIRILMASI

Saldırı, Gözde Akbaba'nın ikamet ettiği sitenin girişinde gerçekleşti. Eski erkek arkadaşı Lokman E., burada pusu kurarak genç kadına ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan Akbaba, hemen Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akbaba, hayatını kaybetti.

GÖZDE AKBABA'NIN CENAZE TÖRENİ

Gözde Akbaba'nın cenazesi, hayatını kaybettikten sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, genç kadının naaşı ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, Akbaba'nın memleketi Kırşehir'e götürüldü. Kırşehir'de Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından, Akbaba'nın naaşı Hızırağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.