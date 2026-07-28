Gornik Zabrze Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda kritik bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi kadro tercihleri yakından takip ediliyor. Gornik Zabrze karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11, kamp kadrosu ve son gelişmeler sarı-lacivertli taraftarların gündeminde yer alıyor.

GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ VE MAÇ KADROSU! İŞTE BEKLENEN İLK 11'LER

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Gornik Zabrze ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 büyük merak konusu olurken, futbolseverler muhtemel kadroları ve maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

Fenerbahçe'nin kritik Avrupa sınavı öncesinde gözler teknik direktörün kadro tercihine çevrildi. Gornik Zabrze karşılaşmasında forma giymesi beklenen oyuncular, maç saati, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın oynanacağı stat futbol gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus platformu üzerinden mücadele internet yayını aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

İÇTİMAİ TV YAYIN BİLGİLERİ

İçtimai TV, karşılaşmayı Azerspace 46E ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak futbolseverlerle buluşturacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Çeyrek Final mücadelesi, Polonya'nın Zabrze kentindeki Stadion im. Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşmanın resmi ilk 11'leri maç saatine yaklaşık bir saat kala UEFA ve kulüpler tarafından açıklanacak. Teknik heyetlerin son antrenmanların ardından kadro tercihlerini netleştirmesi bekleniyor. Muhtemel ilk 11'ler belli olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak.

MAÇ KADROSU RESMİ AÇIKLAMAYLA NETLEŞECEK

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maç kadrosu, karşılaşma günü resmi olarak duyurulacak. Kadroya alınacak oyuncular ve ilk 11 tercihleri, maç öncesinde kulüplerin resmi hesapları ile UEFA'nın maç merkezi üzerinden ilan edilecek. Özellikle Fenerbahçe'de sakatlık durumu bulunan isimler ve yeni transferlerin kadroda yer alıp almayacağı yakından takip ediliyor.

GORNİK ZABRZE : Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

FENERBAHÇE : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.