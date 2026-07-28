Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin performansını yakından takip etmek isteyen taraftarlar, Gornik Zabrze- Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve karşılaşmanın canlı izleme bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.

GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa yolculuğundaki kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve oynanacağı stadı araştırıyor. İşte Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze karşılaşması, taraftarların gündemindeki yerini koruyor. "Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Maç nerede oynanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi, S Sport Plus ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus platformu üzerinden internet yayınıyla şifreli olarak takip etmek mümkün olacak. Platform, dijital yayın hizmeti üzerinden abonelerine canlı maç yayını sunuyor.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele, 21.00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Çeyrek Final karşılaşmasına Polonya'nın Zabrze şehrindeki Stadion im. Ernesta Pohla ev sahipliği yapacak. İki takım, Avrupa kupalarında avantaj elde edebilmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.