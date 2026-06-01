Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, son dönemde yalnızca siyasi çalışmalarıyla değil, özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Peki, Görkem Duman evli mi, kiminle evli? Görkem Duman'ın eşi Sevcan Orhan kimdir? Detaylar haberimizde.

GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Mayıs ayında yapılan açıklamaya göre Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evlilik kararı aldı. Sanatçı tarafından paylaşılan bilgiye göre çiftin düğününün eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, Sevcan Orhan ve Görkem Duman’ın evlilik hazırlığında oldukları açıklandı. Açıklamanın ardından çiftin ilişkisi ve düğün planları sosyal medyada ve arama motorlarında geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan mevcut bilgiler içerisinde çiftin daha önce evlendiğine dair herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Kamuoyuna duyurulan bilgi, evlilik kararı aldıkları ve düğünün eylül ayında planlandığı yönündedir.

GÖRKEM DUMAN'IN EŞİ SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Türk halk müziğinin önemli temsilcileri arasında gösterilen Sevcan Orhan, sanat yaşamına oldukça genç yaşlarda adım atan isimlerden biridir. Güçlü yorumu, bağlama eğitimi ve televizyon programlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, yıllar içerisinde hem müzik hem de televizyon dünyasında önemli çalışmalara imza attı.

1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sevcan Orhan’ın aile kökeni Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, halk müziği alanındaki eğitimini akademik düzeye taşıyarak profesyonel kariyerinin temellerini oluşturdu.

Sevcan Orhan’ın müzik serüveni 1994 yılında başladı. Babasından öğrendiği kara düzen bağlama ile müziğe ilk adımını atan sanatçı, aynı yıl profesyonel eğitim almak amacıyla özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuvar dersleri almaya başladı.

Ortaokul ve lise eğitimini sürdürürken müzik çalışmalarına da devam eden Orhan, lise yıllarında önemli bir başarı elde etti. Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması’nda üçüncülük derecesi aldı.

Sevcan Orhan, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın düzenlediği yetenek sınavlarına katıldı. Başarılı bir performans sergileyen sanatçı, Ses Eğitimi Bölümü’nü kazandı.

Üniversite eğitimi devam ederken hem sahne çalışmalarını sürdürdü hem de ilk albüm hazırlıklarını gerçekleştirdi. Eğitim hayatı boyunca halk müziği alanındaki akademik birikimini geliştiren Orhan, mezuniyet sürecinde “Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif’in Yeri ve Önemi” başlıklı bitirme ödevini hazırladı.

2003 yılında Ses Eğitimi Bölümü’nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Sevcan Orhan’ın ilk solo albümü “Nenni Bebek”, 2000 yılında müzikseverlerle buluştu. Aynı dönemde uzun yıllar eğitim aldığı müzik okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı.

Sanatçı, 2003 yılında ikinci solo albümü olan “Bir Türküydü Yaşamak”ı yayımlayarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Geleneksel Türk halk müziğini modern yorumlarla dinleyicilere ulaştıran Orhan, bu süreçte birçok konser ve etkinlikte sahne aldı.

2006 yılı Sevcan Orhan’ın kariyerinde farklı bir dönemin başlangıcı oldu. TRT aracılığıyla televizyon programcılığına adım atan sanatçı, TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ ekranlarında yayınlanan “Tatlı Dile Güler Yüze” adlı müzik programında dört yıl boyunca sunucu ve solist olarak görev yaptı.