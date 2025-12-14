Haberler

Google asistan öldü mü, Google asistana ne oldu, kapatılıyor mu?

Google asistan öldü mü, Google asistana ne oldu, kapatılıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2016 yılında hayatımıza giren Google'ın sesli dijital asistanı, yaklaşık on yıla yaklaşan kullanım süresinin ardından veda etmeye hazırlanıyor. Google, yapay zeka vizyonunu yeni nesil modeli Gemini etrafında şekillendirirken, Google Asistan'ın da bu süreçte kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası "Google Asistan sona mı erdi, neden kaldırılıyor, tamamen kapatılacak mı?" soruları gündeme geldi.

Google'ın uzun yıllar boyunca akıllı telefonlardan ev cihazlarına kadar geniş bir ekosistemde kullandığı Google Asistan, şirketin strateji değişikliğiyle birlikte geri plana çekiliyor. Yaklaşık 10 yıldır aktif olan bu dijital asistanın yerini, daha gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip Gemini alacak. Bu durum, Google Asistan'ın geleceğine dair belirsizlikleri artırırken, kullanıcılar "Google Asistan'a ne oldu, artık kullanılmayacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

GOOGLE ASİSTAN ÖLDÜ MÜ?

Google, yapay zeka odağını hızla Gemini'ye kaydırırken, Google Asistan için de yolun sonu görünmeye başladı. Gemini; Android telefonlar, Android Auto, Wear OS, Google TV ve diğer birçok platformda ana dijital yardımcı konumuna yükseltiliyor. Bu değişimle birlikte Google Asistan'ın, tabletlerden akıllı hoparlörlere, akıllı ekranlardan giyilebilir cihazlara ve araç içi sistemlere kadar yer aldığı tüm alanlarda kademeli olarak devreden çıkarılması planlanıyor.

GOOGLE ASİSTAN NE ZAMAN KAPATILACAK?

Google Asistan'ın kullanım süresine dair takvim de netleşmiş durumda. Şirket, bu bilgiyi Android Auto destek sayfaları üzerinden sessizce paylaştı. Buna göre Google Asistan, Mart 2026 itibarıyla son kez kullanılabilecek ve tamamen Gemini'ye bırakacak. Yeni yapay zeka altyapısı sayesinde Google hizmetlerinde daha hızlı yanıtlar, gelişmiş akıl yürütme ve daha güçlü etkileşimler sunulması hedefleniyor.

Google asistan öldü mü, Google asistana ne oldu, kapatılıyor mu?

BU DEĞİŞİM NE ANLAMA GELİYOR?

Yaşanan dönüşüm, yalnızca bir asistan değişikliği olarak görülmüyor. Google'ın bu hamlesi, kullanıcı ile teknoloji arasındaki etkileşimin baştan tanımlandığını gösteriyor. Sesli komutlarla sınırlı bir yardımcıdan, kullanıcıyı anlayan ve bağlam kurabilen bir "yapay zeka yol arkadaşı" dönemine geçişin sinyalleri veriliyor.

GOOGLE NEDEN GOOGLE ASİSTAN'I KALDIRIYOR?

Google'ın Google Asistan'dan vazgeçme kararının arkasında birden fazla stratejik neden bulunuyor:

• Gemini'nin çok daha gelişmiş düşünme ve akıl yürütme yeteneklerine sahip olması

• Doğal dili anlama ve bağlamı yorumlama konusunda daha başarılı sonuçlar sunması

• Kullanıcılara daha hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilmesi

• Tüm cihaz ve platformların tek bir yapay zeka altyapısı üzerinden yönetilmek istenmesi

Özetle Google, klasik sesli asistan anlayışını geride bırakarak, ileri seviye yapay zeka destekli dijital asistan çağına geçiş yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title