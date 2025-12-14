Google asistan öldü mü, Google asistana ne oldu, kapatılıyor mu?

Google'ın uzun yıllar boyunca akıllı telefonlardan ev cihazlarına kadar geniş bir ekosistemde kullandığı Google Asistan, şirketin strateji değişikliğiyle birlikte geri plana çekiliyor. Yaklaşık 10 yıldır aktif olan bu dijital asistanın yerini, daha gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip Gemini alacak. Bu durum, Google Asistan'ın geleceğine dair belirsizlikleri artırırken, kullanıcılar "Google Asistan'a ne oldu, artık kullanılmayacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

GOOGLE ASİSTAN ÖLDÜ MÜ?

Google, yapay zeka odağını hızla Gemini'ye kaydırırken, Google Asistan için de yolun sonu görünmeye başladı. Gemini; Android telefonlar, Android Auto, Wear OS, Google TV ve diğer birçok platformda ana dijital yardımcı konumuna yükseltiliyor. Bu değişimle birlikte Google Asistan'ın, tabletlerden akıllı hoparlörlere, akıllı ekranlardan giyilebilir cihazlara ve araç içi sistemlere kadar yer aldığı tüm alanlarda kademeli olarak devreden çıkarılması planlanıyor.

GOOGLE ASİSTAN NE ZAMAN KAPATILACAK?

Google Asistan'ın kullanım süresine dair takvim de netleşmiş durumda. Şirket, bu bilgiyi Android Auto destek sayfaları üzerinden sessizce paylaştı. Buna göre Google Asistan, Mart 2026 itibarıyla son kez kullanılabilecek ve tamamen Gemini'ye bırakacak. Yeni yapay zeka altyapısı sayesinde Google hizmetlerinde daha hızlı yanıtlar, gelişmiş akıl yürütme ve daha güçlü etkileşimler sunulması hedefleniyor.

BU DEĞİŞİM NE ANLAMA GELİYOR?

Yaşanan dönüşüm, yalnızca bir asistan değişikliği olarak görülmüyor. Google'ın bu hamlesi, kullanıcı ile teknoloji arasındaki etkileşimin baştan tanımlandığını gösteriyor. Sesli komutlarla sınırlı bir yardımcıdan, kullanıcıyı anlayan ve bağlam kurabilen bir "yapay zeka yol arkadaşı" dönemine geçişin sinyalleri veriliyor.

GOOGLE NEDEN GOOGLE ASİSTAN'I KALDIRIYOR?

Google'ın Google Asistan'dan vazgeçme kararının arkasında birden fazla stratejik neden bulunuyor:

• Gemini'nin çok daha gelişmiş düşünme ve akıl yürütme yeteneklerine sahip olması

• Doğal dili anlama ve bağlamı yorumlama konusunda daha başarılı sonuçlar sunması

• Kullanıcılara daha hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilmesi

• Tüm cihaz ve platformların tek bir yapay zeka altyapısı üzerinden yönetilmek istenmesi

Özetle Google, klasik sesli asistan anlayışını geride bırakarak, ileri seviye yapay zeka destekli dijital asistan çağına geçiş yapıyor.