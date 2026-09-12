Gönül Dağı yeni oyuncuları kim, Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler, Gönül Dağı’na kimler katıldı, Gönül Dağı’ndna kimler ayrıldı?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonunda oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle dikkat çekiyor. Dizinin yeni sezon oyuncuları merak edilirken, Gönül Dağı’na katılan yeni isimler ve diziden ayrılan oyuncular da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

GÖNÜL DAĞI 7. SEZONDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Berk Atan, Melis Sevinç ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizide yeni sezonla birlikte hikâyede önemli bir değişim yaşanacak. 15 yıllık zaman atlamasının ardından Gedelli’de yeni bir dönem başlarken, kadroya genç oyuncuların da dahil olması dikkat çekiyor.

Yeni sezonda Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarının hikâyedeki ağırlığı artacak. Ali, Yusuf ve Ramazan Mete karakterleri üzerinden ilerleyecek yeni hikâyeyle birlikte Gönül Dağı oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yaşanacak.

GÖNÜL DAĞI’NDAN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Gönül Dağı’nın 7. sezonu öncesinde bazı oyuncular diziye veda etti. Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar ile Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Dizide Çetin Kaya karakterini oynayan Sercan Badur da yeni sezonda Gönül Dağı oyuncuları arasında bulunmayan isimlerden biri oldu. Özellikle Veysel’in hikâyeden ayrılması, 15 yıllık zaman atlamasının ardından yaşanan en dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı.

GÖNÜL DAĞI’NA 3 YENİ BAŞROL OYUNCUSU KATILDI

Gönül Dağı’nın yeni sezonunda hikâyenin odağı, önceki sezonlarda izlenen karakterlerin çocuklarına kayacak. Bu kapsamda Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul dizinin yeni döneminde önemli roller üstlenecek.

Yağız Kılınç, Taner’in oğlu Ali karakterini canlandıracak. Berke Acar, Veysel’in oğlu Yusuf rolüyle ekrana gelecek. Kerem Alp Kabul ise Ramazan’ın oğlu Ramazan Mete karakterine hayat verecek. Böylece dizinin geçmişten gelen üç önemli karakterinin hikâyesi, çocukları üzerinden devam edecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin 7. sezonunda üç genç başrolün yanı sıra çok sayıda yeni isim de oyuncu kadrosuna dahil oldu. Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural, Özge Bilici, Erkan Sever, Onuryay Evrentan, Fırat Doğruloğlu, Okan Selvi ve Emir Özden yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

Yeni karakterlerin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte Gedelli’deki ilişkiler ve dengeler de değişecek. Özellikle genç karakterlerin aşkları, aileleri ve kasabadaki yaşamları yeni sezonun önemli konu başlıkları arasında olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULARIN KARAKTERLERİ

Yeni sezonda Özge Bilici, Ramazan Mete’nin partneri Selin karakterini oynayacak. Esila Umut ise Ali’nin partneri Zehra olarak hikâyeye dahil olacak. Bilgesu Kural, Yusuf’un partneri Aslı karakterini canlandırırken Miray Akay da Semih’in kızı Yağmur rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Erkan Sever kaymakam karakterini canlandırırken, Onuryay Evrentan kaymakamın eşine hayat verecek. Fırat Doğruloğlu Mahir, Okan Selvi Kazım ve Emir Özden ise Kahveci Rıfat’ın oğlu Ömer karakterleriyle yeni sezonda yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 221. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül Dağı’nın yeni sezonunda 15 yıllık zaman atlamasının ardından Gedelli’de yaşanan büyük değişim ekrana taşınacak. Kaya ailesi geçmişte yaşanan acıların izlerini taşırken, Taner’in saatçi dükkânında çalışmaya başlaması da yeni hikâyenin önemli parçalarından biri olacak.

Taner’in oğlu Ali’nin Gedelli’ye dönmesiyle birlikte geçmiş ve gelecek arasında yeni bir bağ kurulacak. Ali, yıllar sonra döndüğü kasabanın değişen yüzüyle karşılaşırken TVR’yi bulmak için harekete geçecek.

Veysel’in yokluğunda Cemile ise çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalışacak. Yusuf’un araba yarışlarıyla ilgili aldığı kararlar, Cemile için yeni bir mücadele başlatacak. Ramazan Mete ise Selin’in dikkatini