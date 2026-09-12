Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı setleri nerede, hangi il, ilçede?
Gönül Dağı nerede çekiliyor? sorusu, dizinin yeni sezonuyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bozkır atmosferi ve doğal görüntüleriyle dikkat çeken dizinin çekim yerleri araştırılırken, Gönül Dağı setlerinin hangi il ve ilçede bulunduğu da merak ediliyor.
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı’nın çekim yerleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizideki kasaba atmosferinin gerçekte nerede oluşturulduğu merak edilirken, “ Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı setleri nerede, hangi il ve ilçede?” sorularına yanıt aranıyor.
GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı, bozkır atmosferi ve doğal görüntüleriyle dikkat çekiyor. Diziyi takip eden izleyiciler ise ekranda görülen kasabanın ve çevresindeki mekânların gerçekte nerede olduğunu merak ediyor. Bu nedenle “Gönül Dağı nerede çekiliyor?”, “Gönül Dağı setleri nerede?” ve “Gönül Dağı hangi il, ilçede çekiliyor?” soruları sıkça araştırılıyor.
GÖNÜL DAĞI HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?
Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir’de gerçekleştiriliyor. Dizinin hikâyesinde İç Anadolu’nun bozkır yaşamı ön plana çıkarılırken, Eskişehir’in doğal ve kırsal bölgeleri de yapımın atmosferini oluşturuyor.
Dizideki kasaba görüntüleri, geniş bozkır manzaraları ve çevredeki doğal alanlar, Gönül Dağı’nın kendine özgü görsel dünyasının oluşmasına katkı sağlıyor.
GÖNÜL DAĞI HANGİ İLÇEDE ÇEKİLİYOR?
Gönül Dağı çekimlerinin önemli bölümü Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiriliyor. İlçenin geleneksel yapısı, kırsal görüntüsü ve bozkır dokusu dizinin hikâyesiyle uyumlu bir çekim ortamı sunuyor.
Sivrihisar ve çevresindeki farklı noktalar, dizide kasaba ve çevresindeki yerleşim alanlarını yansıtmak amacıyla kullanılıyor.
GÖNÜL DAĞI SETLERİ NEREDE?
Gönül Dağı setleri, ağırlıklı olarak Sivrihisar ve çevresinde kuruluyor. Dizide görülen evler, sokaklar, iş yerleri ve çeşitli açık hava mekânları, yapımın kasaba atmosferini oluşturacak şekilde kullanılıyor.
Özellikle Sivrihisar’ın doğal ve tarihi dokusu, dizinin hikâyesindeki Anadolu kasabası görünümünün ekrana aktarılmasında önemli rol oynuyor.
GÖNÜL DAĞI’NDAKİ KASABA GERÇEK Mİ?
Dizide görülen kasaba atmosferi, gerçek mekânlarla oluşturulan çekim alanlarının bir araya getirilmesiyle ekrana yansıtılıyor. Bu nedenle izleyicilerin dizide gördüğü her mekânın tamamen kurgu bir set olduğunu söylemek mümkün değil.
Sivrihisar’ın gerçek sokakları ve çevresindeki doğal alanlar, Gönül Dağı’nın çekimlerinde önemli bir yer tutuyor. Dizinin karakteristik bozkır görüntüsü de büyük ölçüde bölgenin doğal yapısından geliyor.
GÖNÜL DAĞI SETİ ZİYARET EDİLEBİLİR Mİ?
Gönül Dağı’nın çekim noktalarını görmek isteyen izleyiciler, Sivrihisar ve çevresindeki kullanılan mekânları ziyaret edebiliyor. Ancak çekimlerin devam ettiği dönemlerde set alanlarına giriş konusunda yapım ekibinin kurallarına uyulması gerekiyor.
Dizinin çekim noktalarını merak edenler için Sivrihisar, Gönül Dağı’nın atmosferini yerinde görmek açısından öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor.