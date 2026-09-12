Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı setleri nerede, hangi il, ilçede?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı’nın çekim yerleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizideki kasaba atmosferinin gerçekte nerede oluşturulduğu merak edilirken, “ Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı setleri nerede, hangi il ve ilçede?” sorularına yanıt aranıyor.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı, bozkır atmosferi ve doğal görüntüleriyle dikkat çekiyor. Diziyi takip eden izleyiciler ise ekranda görülen kasabanın ve çevresindeki mekânların gerçekte nerede olduğunu merak ediyor. Bu nedenle “Gönül Dağı nerede çekiliyor?”, “Gönül Dağı setleri nerede?” ve “Gönül Dağı hangi il, ilçede çekiliyor?” soruları sıkça araştırılıyor.