Göktuğ Hazar Erel kimdir, Göktuğ Hazar Erel hangi maçları yönetti?

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Hakem soruşturmasıyla birlikte adı sıkça anılmaya başlanan Göktuğ Hazar Erel, kısa sürede arama motorlarında en çok aratılan isimlerden biri haline geldi. Futbol kamuoyu, Erel'in hakemlik kariyerini, hangi klasmanda görev yaptığını ve hangi maçlarda sahada bulunduğunu merak ediyor. Göktuğ Hazar Erel kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi maçları yönetti? Tüm merak edilenler haberimizde…

GÖKTUĞ HAZAR EREL GÖZALTINA ALINDI

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel olduğu öğrenildi. Gelişmenin ardından futbolseverler, "Göktuğ Hazar Erel kimdir?" ve "Göktuğ Hazar Erel hangi maçları yönetti?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Göktuğ Hazar Erel'in hakemlik kariyeri, görev aldığı maçlar ve soruşturma sürecine dair bilinenler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor - Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürecine ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

GÖKTUĞ HAZAR EREL KİMDİR?

Göktuğ Hazar Erel, İstanbul bölgesine bağlı olarak görev yapan bir futbol hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem bilgi sayfasında Erel'in lisans numarası 31937 olarak yer alırken, klasman bilgisi "iptal" şeklinde görünüyor. Kariyerinde yardımcı hakem olarak öne çıkan Erel, son dönemde üst klasman yardımcı hakemi olarak Süper Lig maçlarında görev aldı.

GÖKTUĞ HAZAR EREL HANGİ MAÇLARDA GÖREV ALDI?

TFF kayıtlarına göre Erel'in görev aldığı toplam 123 maç bulunuyor. Erel, son dönemde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 1. Lig play-off ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yardımcı hakem olarak görev yaptı.

GÖREV ALDIĞI SÜPER LİG MAÇLARI

Erel'in TFF kayıtlarında yer alan son Süper Lig maçları şöyle: