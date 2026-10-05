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Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Göksel Arsoy, “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalarda yer edinen kariyerinin ardından hayatını kaybetti. Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan usta sanatçının vefat haberi sevenlerini üzdü. Arsoy'un cenaze töreninin çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Göksel Arsoy neden öldü? ''Altın Çocuk'' lakaplı Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? Detaylar...

GÖKSEL ARSOY NEDEN ÖLDÜ?

Göksel Arsoy, 5 Ekim 2026 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının oğlu Aşkım Arsoy tarafından yapılan açıklamaya göre Arsoy, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Son zamanlarında halsiz ve zayıf olduğu belirtilen sanatçının uykusunda ve huzur içinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Arsoy'un cenaze töreninin çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından ve yapımcılarından biridir. “Altın Çocuk” lakabıyla tanınan Arsoy, özellikle Yeşilçam döneminde rol aldığı filmlerle sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer aldı.

15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Arsoy, sinema kariyerine 1950'li yıllarda başladı. SinemaTürk kayıtlarında Arsoy'un yaklaşık 70 yapımda oyuncu olarak yer aldığı görülüyor.

GÖKSEL ARSOY KAÇ YAŞINDA?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 doğumluydu. 5 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı 90 yaşındaydı. Arsoy, Mart 2026'da ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

GÖKSEL ARSOY NERELİ?

Göksel Arsoy, Kayseri doğumludur.

GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Göksel Arsoy, Yeşilçam döneminde yaklaşık 70 filmde rol aldı. Sinema kariyerinde “Kara Günlerim”, “Kelepçe”, “Samanyolu”, “Taş Bebek”, “Bulunmaz Uşak”, “Şafak Bekçileri” ve “Altın Çocuk” gibi yapımlarda yer aldı.

Arsoy'un sinemadaki ilk filmi olarak “Kara Günlerim” öne çıkarken, “Samanyolu” filmiyle tanındı. “Altın Çocuk” ise sanatçının sinema kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri oldu.