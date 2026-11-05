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Daltonlar organize suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Şahin'in iadesinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Peki, Gökhan Şahin kimdir? Daltonlar üyesi Gökhan Şahin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

GÖKHAN ŞAHİN KİMDİR?

Gökhan Şahin, İçişleri Bakanlığının açıklamasında Daltonlar organize suç örgütü üyesi olarak tanımlandı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Şahin'in, yürütülen çalışmalar sonucunda Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

DALTONLAR ÜYESİ GÖKHAN ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Şahin'in yaşı hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖKHAN ŞAHİN NERELİ?

Gökhan Şahin'in nereli olduğuna ilişkin de Bakanlığın açıklamasında bilgi yer almadı.

GÖKHAN ŞAHİN NEDEN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Gökhan Şahin, iki ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Şahin hakkında arama kararı bulunan suçlamalar şöyle sıralandı:

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma

Yürütülen çalışmalar sonucunda Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.

GÖKHAN ŞAHİN TÜRKİYE'YE NASIL İADE EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Gökhan Şahin'in Türkiye'ye iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile MİT Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla sağlandı.

Bakanlık, operasyonun ardından yaptığı açıklamada görev alan güvenlik ve istihbarat birimlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Polislerimizi, Interpol Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Gökhan Şahin'in yaşı, memleketi ve kişisel yaşamına ilişkin ise İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.