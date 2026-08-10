Gökhan Kayış kimdir? Gökhan Kayış kaç yaşında, nereli?

Gökhan Kayış, uzun yıllardır televizyon haberciliği alanında görev yapan deneyimli isimler arasında yer alıyor. Aslen Yozgatlı olan Kayış'ın kariyeri ve özel hayatı merak edilirken, doğum tarihi ise kamuoyuyla net olarak paylaşılmadı. Peki, Gökhan Kayış kimdir? Gökhan Kayış kaç yaşında, Gökhan Kayış nereli? İşte yalnızca kamuoyuyla paylaşılan bilgiler doğrultusunda Gökhan Kayış'ın hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

GÖKHAN KAYIŞ KİMDİR?

Gökhan Kayış, gazetecilik ve televizyon haberciliği alanında uzun yıllardır görev yapan bir sunucudur. 2021 yılında verdiği röportajda kendisini memur çocuğu olarak tanımlayan Kayış, çocukluk ve gençlik döneminin Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçtiğini anlattı.

Kayış, Bilecik, Siirt, Karabük, Eflani, Zonguldak, Isparta ve Yozgat'ta yaşadığını belirtti. Farklı şehirlerde büyümesinin kendisine Anadolu'nun çeşitli kültürlerini ve renklerini tanıma fırsatı verdiğini ifade eden Kayış, bu deneyimin kendisinde önemli bir iz bıraktığını söyledi.

İstanbul'a ise üniversite eğitimi için geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören Kayış, öğrencilik yıllarında gazetecilik mesleğine yöneldi. Kendi anlatımına göre İstanbul'da, özellikle Babıali çevresinde gazeteciliğin önemli bir dönüşüm yaşadığı dönemde mesleğe adım attı.

GÖKHAN KAYIŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gökhan Kayış'ın doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamıştır. Bu nedenle Kayış'ın yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Gökhan Kayış'ın aslen Yozgatlı olduğu bilinmektedir. Ancak Kayış'ın çocukluğu yalnızca Yozgat'ta geçmemiştir. 2021 yılında verdiği röportajda memur çocuğu olduğunu belirten Kayış, ailesinin görevleri nedeniyle Anadolu'nun farklı şehirlerinde yaşadığını anlattı.

GÖKHAN KAYIŞ EVLİ Mİ?

Gökhan Kayış'ın evli olduğu bilinmektedir. Kendisi gibi gazeteci olan Müge Subaşı ile evli olduğu biyografi sayfalarında ifade edilmektedir.