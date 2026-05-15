Gökçe Bahadır kaç yaşında hamile kaldı, hamilelik iddiaları doğru mu, ne açıklama yaptı? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gökçe Bahadır hakkında son günlerde ortaya atılan “hamilelik” iddiaları magazin gündeminde merak uyandırırken, “kaç yaşında hamile kaldı?”, “bu durum riskli mi?” ve “gerçekten hamile mi?” soruları sosyal medyada sıkça konuşulmaya başladı. Öte yandan başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri de yeniden gündeme gelirken, “Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları da araştırılıyor. İşte detaylar…

GÖKÇE BAHADIR HAMİLE Mİ?

Magazin kulislerinde konuşulan son iddiaya göre, 44 yaşındaki oyuncunun hamile olduğu öne sürüldü. Uzun süredir mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinin bebek beklediği iddiası sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

2022 yılında evlenen çiftin kısa süre önce 4’üncü evlilik yıl dönümlerini kutlamasının ardından ortaya çıkan haber, hayranlarını heyecanlandırdı. Akif Yaman’ın özel haberine göre, Gökçe Bahadır’ın hamileliğinin henüz çok başında olduğu iddia edildi.

Ancak söz konusu haber sonrası oyuncudan veya yakın çevresinden resmi bir açıklama gelmedi. Hamilelik iddiası hakkında çiftin sessizliğini koruduğu görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Ersoy, çocuk sahibi olma fikrine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tanrı ne isterse... Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin.”

Gökçe Bahadır ise katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen “Çocuk ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Daha çok erken bence. Çocuk kısmet işi.”

Çiftin açıklamaları sonrası ortaya çıkan hamilelik iddiası magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. “Hayat Bilgisi” dizisinde canlandırdığı “Törpü Yeliz” karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından “Yaprak Dökümü”, “Aramızda Kalsın”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Kulüp” ve “Ömer” gibi birçok başarılı yapımda rol almıştır. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital projelerde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürmüştür.

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

GÖKÇE BAHADIR NERELİ?

İstanbul doğumludur. Yani İstanbullu bir oyuncudur.

GÖKÇE BAHADIR’IN KARİYERİ

Gökçe Bahadır, eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde tamamlamış, ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerine sunuculuk ve VJ’lik yaparak başlayan Bahadır, ilk büyük çıkışını “Hayat Bilgisi” dizisindeki “Törpü Yeliz” rolüyle yapmıştır. Daha sonra “Yaprak Dökümü” dizisindeki “Leyla Tekin” karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış, “Kayıp Şehir” dizisindeki performansıyla ödüller kazanmıştır. “Aramızda Kalsın”, “Hatırla Gönül”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Kulüp”, “Evlilik Hakkında Her Şey” ve “Ömer” gibi projelerde başrol ve önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca sinema filmleri, tiyatro oyunları ve müzik projelerinde de yer alarak çok yönlü bir kariyer oluşturmuştur.