Giresun okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Giresun'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Giresun okullar tatil mi?", "25 Şubat Çarşamba Giresun'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Giresun Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giresun'da 25 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 25 Şubat Çarşamba için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Giresun'da 25 Şubat günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının 7 ila 12 derece arasında olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis, buzlanma ve don riski bulunuyor. Rüzgârın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
