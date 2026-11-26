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Gelinler Sofrada sunucusu kimdir, Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli soruları programın izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Gelinler Sofrada'nın sunuculuğunu oyuncu Pelin Öztekin üstleniyor. 4 Temmuz 1987'de Kocaeli'nde doğan Pelin Öztekin 39 yaşında. Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, Gelinler Sofrada ile yaklaşık altı yıl sonra televizyona geri döndü.

GELİNLER SOFRADA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinler Sofrada'nın sunucusu oyuncu Pelin Öztekin. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro çalışmalarıyla tanınan Öztekin, bu programla yaklaşık altı yıllık bir aranın ardından ekranlara döndü.

PELİN ÖZTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Pelin Öztekin, 4 Temmuz 1987'de doğdu. Öztekin, 2026 itibarıyla 39 yaşında.

PELİN ÖZTEKİN NERELİ?

Pelin Öztekin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, çocukluğunu ve eğitim hayatını İstanbul'da geçirdi.

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyonunun sevilen isimlerinden Rasim Öztekin'in kızı. Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti.

İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan Öztekin, liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi alan Öztekin, Fransa'da da dil eğitimi gördü.

Oyunculuk kariyerine Hayat Bilgisi dizisindeki Demet karakteriyle başlayan Pelin Öztekin, BKM ekibine katılmasının ardından geniş kitlelerce tanındı. Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki skeçleriyle beğeni toplayan Öztekin, Yuvamdaki Düşman, Koca Koca Yalanlar, Hayat Şarkısı, Doksanlar ve Neşeli Hayat gibi dizilerde rol aldı. Öztekin, 2019'da Show TV'de yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Nagehan karakterine hayat verdi.

GELİNLER SOFRADA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gelinler Sofrada, 9 Kasım 2026'da NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Program, hafta içi her gün saat 12.30'da izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Erhan Öz'ün üstlendiği program, Karga Film imzası taşıyor.

GELİNLER SOFRADA NASIL BİR PROGRAM?

Gelinler Sofrada, her hafta farklı bir şehirde çekilen bir yemek yarışması. Programda gelin, kayınvalide ve görümce gibi aile üyelerinden oluşan beş yarışmacı, sırayla birbirini evinde ağırlıyor. Yarışmacılar; yemekleri, sunumları, ev düzeni, temizlik ve misafirperverlikleri üzerinden puanlanıyor. Programın ilk durağı Gaziantep oldu. Haftanın puanları cuma günü açıklanıyor ve en yüksek puanı alan yarışmacı 10 bilezik kazanıyor.