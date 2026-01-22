Gaziantep uçuşlar iptal mi, 22 - 23 Ocak Gaziantep uçuşlar ertelendi mi?

Gaziantep Valiliği, kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle hava yolu ulaşımına dair radikal bir karar alarak "22 - 23 Ocak Gaziantep uçuşlar ertelendi mi?" sorusuna resmi bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada, uçuş güvenliğini tehlikeye atan hava muhalefeti sebebiyle havalimanının kapanma süresinin uzatıldığı bildirildi. Olumsuz hava koşullarının yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve diğer firmaların Gaziantep seferlerine dair güncel iptal listeleri araştırmaların odağına yerleşti. Gaziantep Havalimanı'ndaki son uçuş durumu ve yolcuların izlemesi gereken adımlar haberimizde.

GAZİANTEP BEYAZA BÜRÜNDÜ: YOĞUN KAR VE TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Gaziantep'te beklenen kar yağışı, öğle saatleri itibarıyla kenti etkisi altına aldı. Meteorolojik uyarıların ardından başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde tipiye dönüştü. Kent genelinde görüş mesafesi düşerken, kar kalınlığının kısa sürede artmasıyla birlikte araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlasa da, yağışın şiddeti çalışmaları zorlaştırıyor.

ULAŞIM FELÇ OLDU: ÇOK SAYIDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Aniden bastıran kar yağışı, karayolu ulaşımında ciddi olumsuzlukları beraberinde getirdi. Buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehrin birçok noktasında maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi. Trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkan sürücüleri uyarırken, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde çağrıda bulundu.

GAZİANTEP HAVALİMANI KAPANDI: UÇUŞ İPTALLERİ UZATILDI

Hava ulaşımından gelen haberler ise yolcuları üzdü. Gaziantep Valiliği, kar yağışının gece boyunca şiddetini artıracağı ve buzlanma riskinin tavan yapacağı gerekçesiyle uçuş güvenliği için radikal bir karar aldı. Daha önce akşam saatlerine kadar iptal edilen uçuşlarla ilgili yeni bir güncelleme yapılarak, Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatıldı. Yolcuların mağdur olmaması adına uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri istendi.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? METEOROLOJİDEN SON TAHMİNLER

Gazianteplilerin en çok merak ettiği soru ise yağışın ne zaman duracağı oldu. Meteoroloji verilerine göre, dondurucu soğukla birlikte etkisini sürdüren kar yağışının 23 Ocak Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yarın gün boyu buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istenirken, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda gözler Valilikten gelecek yeni bir açıklamaya çevrildi.