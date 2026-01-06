Gaziantep okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

7 Ocak Çarşamba günü Gaziantep'teki okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nden henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Okulların tatil olup olmadığı konusundaki son durumu öğrenmek için Gaziantep Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Hafta Ortasından İtibaren Hava Değişiyor: Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağış Geliyor

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haftanın bazı günlerinde yağış beklenirken, nem oranının özellikle hafta sonuna doğru artacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba (7 Ocak) günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. En düşük sıcaklık -1 derece, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 34 ile 45 arasında değişirken, rüzgâr saatte 6 km hızla esecek.

Perşembe (8 Ocak) günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 39–63 aralığında olurken, rüzgâr hızının 12 km/sa seviyesine çıkması bekleniyor.

Cuma (9 Ocak) günü yağışlı hava etkisini gösterecek. Günün en düşük sıcaklığı 1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 8 derece olacak. Nem oranı yüzde 73'ten 96'ya kadar yükselirken, rüzgâr 12 km/sa hızla esecek.

Cumartesi (10 Ocak) günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 64–96 seviyelerinde seyrederken, rüzgâr hızının 15 km/sa olması öngörülüyor.

Pazar (11 Ocak) günü ise yeniden yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Nem oranı yüzde 87–96 gibi yüksek seviyelere çıkarken, rüzgârın 16 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Cuma ve Pazar günleri beklenen yağışlar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınmasını öneriyor.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.