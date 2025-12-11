Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir, neden tutuklandı? Mehmet Akif Ersoy nereli, kaç yaşında?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Türkiye medya dünyasında önemli bir isim olan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı?Mehmet Akif Ersoy nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Gazeteci, televizyon programcısı, yönetmen ve yapımcı Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1.81 metre boyunda ve 79 kilo olan Ersoy, medya dünyasında çok yönlü kariyeriyle tanınıyor. Babası hem tiyatrocu hem de gazeteci olan Ersoy, çocukluğundan itibaren sanat ve iletişim odaklı bir ortamda yetişti.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Mehmet Akif Ersoy, genç yaşta medya alanına yöneldi. Profesyonel gazeteciliğe 2009 yılında 6 News televizyonunda muhabir olarak başladı ve kısa süre içinde TRT'ye transfer oldu.

2010 yılında TRT Türk'ün Etiyopya Addis Ababa temsilcisi olarak göreve başlayan Ersoy, Afrika'daki önemli diplomatik ve bölgesel gelişmeleri sahadan aktardı. 2011'de Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde görev alarak pek çok çatışma bölgesinden özel haberler geçirdi. 2012 yılında TRT'nin Mısır temsilcisi oldu ve ardından 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine atandı.

2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak kurumsal yayıncılık alanında deneyim kazanan Ersoy, 2015 yılında Kaddafi dönemini konu alan "Zenga Zenga" belgeselini yönetip yapımcılığını üstlendi. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi.

2016'da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Ersoy, dış politika odaklı yayıncılıkta uzmanlaştı. 2017'den itibaren Habertürk TV'de görev aldı ve "Manşet" ile "Nedir Ne Değildir?" programlarını sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca 2012 yapımı "Güzel Ülke" dizisinin yönetmeni ve yapımcısı olarak medya üretiminde farklı alanlarda faaliyet gösterdi.

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil dört kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer şüpheliler arasında Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan yer aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ersoy, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma halen devam etmekte olup, gelişmeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip ediliyor.

MEHMET AKİF ERSOY NERELİ?

Mehmet Akif Ersoy, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur ve hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçirmiştir. İstanbul'un kültürel ve medya odaklı ortamında yetişen Ersoy, hem akademik hem de profesyonel kariyerini İstanbul'da şekillendirmiştir.

MEHMET AKİF ERSOY KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Mehmet Akif Ersoy, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. 40 yaşında olmasına rağmen medya alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ve çok yönlü kariyeri ile dikkat çekmektedir.