Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında, nereli, kimle evli?

Gamze Özçelik, ekranlardan tiyatro sahnelerine uzanan kariyeri ve özel yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Oyunculuk ve sunuculuk deneyimleriyle tanınan Özçelik'in yaşı, memleketi ve evlilik durumu merak edilen konular arasında. Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli ve kiminle evli soruları takipçilerin dikkatini çeken başlıklar arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, Türk oyuncu, sunucu ve modeldir. Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep Akyüz Ateş rolüyle tanınmıştır. Popstar Türkiye, Türkstar, Buzda Dans gibi yarışma programlarının sunuculuğunu yapmış ve tiyatroda da sahne almıştır. Ayrıca 2017'de Umuda Koşanlar adlı yardım derneğini kurarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

GAMZE ÖZÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

GAMZE ÖZÇELİK NERELİ?

Gamze Özçelik, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur.

GAMZE ÖZÇELİK'İN EŞİ RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Central Coast bölgesinde büyüyen Strik, gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi.

Reklam filmlerinde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı ve mezuniyet sonrası Blue Heelers adlı televizyon şovuna konuk oldu. Oyunculuk kariyerine Avustralya'da başlayan Strik, uluslararası projelerde de yer almıştır.