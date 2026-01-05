Galatasaray Trabzonspor kazanan ne oluyor, kupa mı alıyor?

Galatasaray ile Trabzonspor, TFF Süper Kupa organizasyonunda yarı final mücadelesine çıkıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Öte yandan mücadeleyi kazanan takımın doğrudan kupayı alıp almayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa mücadelesi futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Kritik karşılaşma, belirlenen yayın saatinde canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital yayın seçenekleri aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Finali kapsamında oynanacak Galatasaray – Trabzonspor karşılaşması, 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, 20.30'da başlayacak ve aynı günün akşamında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA KUPA MI ALIYOR?

TFF Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın bilgileri ve maç saatine dair ayrıntıları öğrenmek isterken, galip gelen ekibin kupa sahibi olup olmayacağı sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR NE MAÇI?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, TFF Süper Kupa Yarı Final maçı olarak oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede rövanş karşılaşması bulunmuyor. Maçı kazanan ekip finale yükselirken, mağlup olan takım Süper Kupa'ya veda edecek.