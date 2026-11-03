Galatasaray Stuttgart muhtemel 11'ler! Galatasaray - Stuttgart maç kadrosu açıklandı mı?

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Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da puan hanesini güçlendirmek için Stuttgart karşısında galibiyet hedefliyor. Ligde Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray, bu formu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyor. İşte Galatasaray - Stuttgart maçının muhtemel 11'leri, kadro durumu, yayın kanalı ve saat bilgisi.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Galatasaray - Stuttgart maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, kadrolarını karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce duyuruyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin 3 Kasım Salı günü saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Konyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı'nın Stuttgart karşısında savunmaya geri dönmesi bekleniyor. Konya deplasmanında yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz'ın da ilk 11'de yer alması öngörülüyor. Ligde 9 golle gol krallığı yarışına liderlik eden Victor Osimhen ise hücumda sarı-kırmızılıların en büyük kozu olacak.