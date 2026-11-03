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Galatasaray Stuttgart muhtemel 11'ler! Galatasaray - Stuttgart maç kadrosu açıklandı mı?

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Galatasaray Stuttgart muhtemel 11'ler! Galatasaray - Stuttgart maç kadrosu açıklandı mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar, iki takımın sahaya hangi 11'lerle çıkacağını merak ediyor. Okan Buruk'un Stuttgart karşısında nasıl bir kadro tercih edeceği ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da puan hanesini güçlendirmek için Stuttgart karşısında galibiyet hedefliyor. Ligde Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray, bu formu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyor. İşte Galatasaray - Stuttgart maçının muhtemel 11'leri, kadro durumu, yayın kanalı ve saat bilgisi.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Galatasaray - Stuttgart maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, kadrolarını karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce duyuruyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin 3 Kasım Salı günü saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Konyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı'nın Stuttgart karşısında savunmaya geri dönmesi bekleniyor. Konya deplasmanında yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz'ın da ilk 11'de yer alması öngörülüyor. Ligde 9 golle gol krallığı yarışına liderlik eden Victor Osimhen ise hücumda sarı-kırmızılıların en büyük kozu olacak.

STUTTGART MUHTEMEL 11

Stuttgart'ın muhtemel 11'i şöyle: Dennis Seimen, Jaquez, Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Jamie Leweling, Atakan Karazor, Grischa Prömel, Chris Führich, Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Ermedin Demirovic.

Alman ekibinde Türk asıllı futbolcular Atakan Karazor ve Deniz Undav'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Hücumda Undav ile Demirovic ikilisi, Galatasaray savunmasını zorlayacak isimlerin başında geliyor.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Stuttgart maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Stuttgart maçı 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını ve taraftar desteğini arkasına alarak Alman ekibi karşısında 3 puan arayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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