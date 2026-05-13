Galatasaray şampiyonluk kutlaması BİLET AL! Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? GS şampiyonluk biletleri nereden nasıl alınır?

Galatasaray’da 2025-2026 sezonu şampiyonluk kutlamaları için geri sayım sürerken, RAMS Park’ta gerçekleştirilecek büyük organizasyon futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, 26. şampiyonluk kupasını taraftarıyla birlikte kutlamaya hazırlanırken, etkinliğe katılım süreci ve bilet detayları da netleşmeye başladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? GS şampiyonluk biletleri nereden, nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

Kupa töreninin 15 Mayıs Cuma 2026 tarihine alınmasıyla birlikte organizasyon planlaması yeniden şekillendirildi. Futbolcuların izin durumu, sponsor anlaşmaları ve saha içi etkinliklerin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yapılan düzenleme sonrası gözler RAMS Park’taki dev kutlamaya çevrildi.

Kombine sahipleri için girişin ücretsiz olacağı organizasyonda, kombinesi olmayan taraftarlar için ise sınırlı sayıda bilet satışa sunulacak. Ancak resmi satış henüz başlamadı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması için bilet fiyatları, kulüp tarafından henüz resmi olarak açıklanmış değil. Satış duyurusu yapılmadığı için fiyatlandırma yalnızca planlama aşamasında kamuoyuna yansıtıldı.

Sızan ve organizasyon planlamasında yer alan fiyat aralıkları ise şu şekilde:

Saha içi paket: 19.050 TL

Doğu - Batı alt tribünler: 1.905 TL

Doğu - Batı üst tribünler: 500 TL

Kuzey - Güney kale arkası: 190,50 TL

Bu fiyatların, resmi satış açıldığında kesinleşmesi bekleniyor. Kulüp yetkilileri, özellikle güvenlik ve tribün planlaması nedeniyle bilet satışlarını kademeli şekilde açmayı planlıyor.

GS ŞAMPİYONLUK KUTLAMA BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Galatasaray şampiyonluk kutlama biletleri, dijital biletleme platformu üzerinden satışa sunulacak. Taraftarlar biletlerini, Türkiye’nin resmi spor biletleme sistemi olan Passo üzerinden temin edebilecek.

Satış süreci aşamalı olarak planlandı:

Kombine ve VIP sahipleri: 12 Mayıs 2026 Salı 17.00 – 23.00

GSPlus Premium & GSPara Kart: 12 Mayıs 23.00 – 13 Mayıs 09.00

GSPlus uygulama kullanıcıları: 13 Mayıs 09.00 sonrası genel satış

Loca sahipleri ve kurumsal hesap kullanıcıları ise koltuk tanımlamalarını sistem üzerinden ücretsiz şekilde gerçekleştirebilecek.

Satın alma işlemleri tamamen dijital ortamda yapılacak ve mobil uygulama üzerinden girişler sağlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Etkinliğin adresi ise sarı-kırmızılı kulübün mabedi olan RAMS Park olacak.

Planlamaya göre kutlama programı oldukça kapsamlı bir organizasyondan oluşuyor:

Takım, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket edecek

Stadyuma gelişin ardından kupa töreni gerçekleştirilecek

Havai fişek gösterileri, drone şovları ve DJ performansları yer alacak

Sanatçı sahnesi bu yıl programda yer almayacak

Etkinlikte ayrıca taraftar düzeni için numarasız oturma sistemi uygulanacak ve tüm tribünler yemeksiz olarak planlandı. İsteyen taraftarlar stadyum içi yiyecek-içecek alanlarından ekstra hizmet satın alabilecek.