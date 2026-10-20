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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı?

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının üçüncü haftası heyecanı devam ederken, Galatasaray taraftarları takımlarının sıradaki Avrupa sınavına kilitlendi. Bu akşam Fenerbahçe’nin sahaya çıkmasıyla birlikte sarı-kırmızılı futbolseverler, “Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, yarın mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçına yarın Fransa’da çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı Lille deplasmanında mücadele edecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Lille – Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı bugün değil, yarın oynanacak. Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Türk temsilcisi olarak Fenerbahçe, Slavia Prag’ı ağırlıyor. Galatasaray ise 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lille karşısında sahaya çıkacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille – Galatasaray maçı, yarın Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saati veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel yayın akışının takip edilmesi öneriliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından izlenebilecek. Televizyon başında olamayanlar, TRT 1 canlı yayınına TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmenizde fayda var.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentinde bulunan ve Lille’in iç saha maçlarını oynadığı Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli stat, Galatasaray için zorlu bir deplasman atmosferi sunacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Lille deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi’nde 3 Kasım 2026’da sahasında Stuttgart’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki diğer maçlarında ise Aston Villa, AEK Atina, Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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